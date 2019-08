von Robert Reschke

Für „Aach-Linz feiert 2.0“ haben Patrick Roth, der Leiter der Aach-Linzer Landjugend mit seinen rund 60 Mitglieder, sowie der Musikverein Aach-Linz ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt, das keine Wünsche offen ließ. Pünktlich startete am Freitag der MV Aach-Linz den Reigen von 17 aufmarschierenden Musikvereinen. Aus allen vier Himmelsrichtungen trafen die einzelnen Gruppen musizierend am Adlerplatz ein und nahmen Aufstellung.

Gesamtchor mit 500 Musikern

Als die rund 500 Musiker komplett versammelt waren, übernahmen Willi Lutz vom Blasmusikverband und Michael Härtl abwechselnd den Dirigentenstab. Und so schmetterten die 16 Gruppen die drei Titel „Furchtlos und treu“, „Highland Cathedral“, „Wir Musikanten“ und abschließend die deutsche Nationalhymne in den abendlichen Himmel, was durchaus auch im Ortsteil Linz noch gut zu hören war. Danach verlagerte sich das Geschehen in und vor das benachbarte Festzelt auf dem Martinsplatz. Im Zelt ging ab 20 Uhr die Blasmusikparty mit „Ob&Blech“ weiter. Bei bester Stimmung wurde der Einzug der einzelnen Fahnenträger-Abordnungen, teils auf den Tischen stehend, mit klatschenden Händen begleitet.

Börsenparty

Am Samstag, ab 20 Uhr startet das 21. traditionelle Weinfest wieder mit der Börsenparty. Für die bis zu 1 300 Gäste meist jugendlichen Alters war die Börsenparty wieder ein richtiger „Straßenfeger“. Allerdings feierten die Jugendlichen auch auf den Straßen rund um das Zelt eifrig mit. DJ „Beats“ sorgte erstmals für beste Partymusik und mit den passenden Lichteffekten stand der gelungenen Party nichts im Wege. Ab 20 Uhr konnten die jüngeren Besucher zu vergünstigten Eintrittspreisen bereits zur Party kommen. So wollte man dem jüngeren Publikum, das ja auch früher wieder gehen musste, einen kleinen Vorteil bieten. Richtig füllte sich dann aber erst ab 21.30 Uhr das Festzelt. Und natürlich wurden auf der Börsenparty die meisten Getränkepreise an der Bar und am Weizenstand variabel gestaltet. Je nach Anzeigetafel kostete das Weizenbier oder das Seeradler mal mehr oder weniger. Wer im richtigen Augenblick bestellte, der konnte sein Getränk bis zu 30 Prozent verbilligt erwerben. In der benachbarten Weinbar herrschte ebenfalls reger Betrieb. Neben der reichhaltigen Auswahl an Weinen gab es in diesem Jahr auch einen urigen Likörspender, der dann auch sogleich seine Einsatztauglichkeit heftig unter Beweis stellen musste.

Spiel ohne Grenzen

Der Sonntag begann klassisch mit einem Festgottesdienst. Anschließend sorgte der Musikverein Bavendorf für den musikalischen Rahmen beim Frühschoppen. Das traditionelle „Spiel ohne Grenzen“, an denen verschiedene Gruppen aber auch andere Landjugendgruppen mitmachen konnten, startete am Nachmittag auf dem Gelände neben dem Dorfplatz. In mehreren lustigen Spielrunden wurde hier das Gesamtsieger-Team ermittelt. Am Abend stand dann noch ein Kabarett mit „Leibssle“ auf der Tagesordnung. Darüber wird der SÜDKURIER noch berichten.