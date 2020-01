von Robert Reschke

Kurt Bezikofer feierte im Kreise seiner Verwandten und einiger Bekannten seinen 80. Geburtstag. Auch Ortsvorsteher Edgar Lang zählte zu den Gratulanten und überbrachte im Namen der Stadt und der Gemeinde herzliche Glückwünsche und ein kleines Präsent. Dabei lobte er besonders das Engagement und Interesse für die kommunale Politik des Jubilars mit den Worten: „Du hast dich viel für Aach-Linz eingesetzt und auch geleistet.“

Lange aktiv bei Freien Wählern

Damit zielte er auch auf die langjährige, bis heute andauernde Mitgliedschaft bei den Freien Wählern. Neben seinem politischen Engagement setzte sich Kurt Bezikofer auch aktiv in mehreren Vereinen des Ortes ein. Zum einen zählte er zu den Gründungsmitgliedern des örtlichen Brauchtumsvereins und beim TSV Aach-Linz war er ein aktiver Turner. Zudem galt sein besonderes Engagement der Feuerwehr. Hier diente er als stellvertretender Abteilungskommandant und führte anschließend 15 Jahre lang die Altersabteilung.

Kirchchor galt sein Engagement

Sein besonderes Interesse galt zudem dem Aach-Linzer Kirchenchor. Diese Leidenschaft teilte er auch mit seiner Frau Maria, mit der er zusammen die Auftritte und Proben besuchte. Mit ihr drückte er schon zusammen die Schulbank in der Hauptschule in Aach-Linz und heirate sie anschließend im Jahre 1964. Aus dieser Ehe sind zwei Mädchen und ein Junge und fünf Enkelkinder erwachsen. Mit seinem Sohn führte er auch jahrelang seinen eigenen Betrieb – ein Milch-Transport-Unternehmen. Schon bereits 1961 war der Jubilar als Milchfahrer unterwegs, bevor er sich 1977 selbstständig machte. Mit seinem eigenen Lastzug war er noch bis vor einem Dreivierteljahr unterwegs. Und täglich waren das fast 400 Kilometer, sieben Tage in der Woche.

Wandern ist seine Leidenschaft

Zum Ausgleich zog es Kurt Bezikofer regelmäßig in die Berge. Tirol und vor allem Kärnten waren seine bevorzugten Urlaubsorte, an denen er auch schwierigste Wandertouren unternahm. Bis heute geht er noch zusammen mit seiner Frau zum Bergwandern. Wenn er auch nach eigener Aussage heute lieber mit der Seilbahn nach oben gelangt.