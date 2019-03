Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, als der zu seinem Firmengrundstück in der Dorfstraße in Otterswang zurückkehrende Betriebsinhaber einen Unbekannten beobachtet, wie er eine größere Menge Kupferreste aus einer auf dem Firmengelände abgestellten, unverschlossenen Tonne entnahm und in sein Auto lud, informiert die Polizei. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei verließ der Unbekannte das Gelände mit seinem Fahrzeug, konnte aber aufgrund des Kennzeichens im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen angehalten werden. Im Fahrzeug fanden sich die gestohlenen Kupferreste. Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.