Pfullendorf – Die Finissage zur Ausstellung der Werksschau aus der 45-jährigen Schaffensperiode von Kurt Lauer findet am Samstag, 29. Juni, ab 16.36 Uhr, in der Galerie Alter Löwen statt, informiert Leiterin Hermine Reiter.

In einem Künstlergespräch mit ihr wird der Künstler unbekannte Details aus seinem Leben und Schaffen erzählen. Da er auch Jazz-Musiker ist, er spielt Saxophon und Klarinette mit der „Swiss-German-Dixie-Cooperation“, wird diese Jazz-Formation die Finissage musikalisch umrahmen. Alle Gemälde, die an diesem Samstag verkauft werden, signiert Kurt Lauer noch speziell für den Käufer mit einer persönlichen Widmung.

Kurt Lauer ist seit 1. Januar 1974 professionell für die Kunst am Ball. Er lebt und arbeitet in Kreuzlingen in der Schweiz. Geboren und aufgewachsen ist er in Radolfzell am Bodensee. Im Rahmen seiner Ausstellung in der Städtischen Galerie Alter Löwen werden rund 150 Gemälde – Zeichnungen und Spezialartikel auf drei Etagen präsentiert. Es werden Gemälde in verschiedenen Techniken, Größen und auch Preisklassen ausgestellt. Die „Lauer-Bilder“ laden zum längeren Verweilen ein. Eine genauere Betrachtung der vielschichtigen, wundersamen und bunten Gemälde überrascht oft und offenbart den dargestellten Gegenstand, beziehungsweise Inhalt erst auf den zweiten Blick. Denn für Kurt Lauer gibt es auch Sachen zu malen, die es nicht gibt und das macht es dann auch erst interessant. Er sagte einmal „Der Betrachter soll seine Fantasie einsetzen, er soll im Bild herum wühlen.“ Gezeigt werden in dieser Ausstellung aber auch ganz filigrane Schwarz-Weiß-Zeichnungen.