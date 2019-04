von Stefanie Lorenz

Tollkühne Männer düsten in ihren fliegenden Kisten durch die Andelsbachhalle, Huckleberry Finn fuhr auf seinem Floß am Publikum vorbei und auf der Bühne prosteten sich die Musiker mit Wein zu – mit vielen witzigen Details, außergewöhnlichen Requisiten und vor allem ansteckend guter Laune spickte der Denkinger Musikverein gemeinsam mit der Jugendkapelle BuDe am Samstagabend sein Jahreskonzert. Die Musiker boten den Zuhörern in der voll besetzten Andelsbachhalle einen Abend mit fröhlichen, spritzigen Melodien. Der hohe Wohlfühlfaktor wurde mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

Heiter plätscherte der "River of Life", der "Fluss des Lebens", auf der Bühne – ein ideales Stück für die Musiker der Jugendkapelle BuDe. Tom Heilmann leitete die jungen Instrumentalisten aus Burgweiler und Denkingen, die mit viel Gefühl den Fluss vom sanften Rauschen bis hin zum martialischen Anschwellen der Fluten musikalisch interpretierten. Selbst gerade einmal 22 Jahre jung, dirigierte er den Nachwuchs mit sicherer Gelassenheit und einem strahlenden Lächeln im Gesicht. "Tom hat immer motivierende Worte für uns gefunden", verrieten die beiden charmanten Moderatorinnen, Julia Waimer und Daria Bechinger.

Beim "Lord of the Dance" schienen tatsächlich Schritte von irischen Tänzern auf der Bühne zu ertönen – das Stakkato der Töne gelang den Musikern hervorragend. Bei der frenetisch eingeforderten Zugabe klatschte die ganze Andelsbachhalle mit beim mitreißenden "I will survive". Anschließend gab es viel Lob aus den Reihen des Publikums: "Ich habe Tom Heilmann mit der Jugendkapelle schon mehrmals gehört. Dieses Mal war es ganz besonders gut", gratulierte etwa Cornelia Heckmann dem jungen Dirigenten nach dem Konzert.

Eine witzige Idee: Alexander Weinert alias Huckleberry Finn segelte in seinem Floß an der Bühne und den Zuschauern vorbei, als der Musikverein die "Huckleberry Finn Suite" spielte. | Bild: Lorenz, Stefanie

Die Musikkapelle griff den roten Faden der spritzigen Melodien auf und setzte noch einen oben drauf, denn die Musiker warteten mit genialen Requisiten auf. Absoluter Höhepunkt ihres Auftritts war die anspruchsvolle "Huckleberry Finn Suite", bei der in vier Szenen die Novelle von Mark Twain musikalisch nacherzählt wird. Dabei blieb es nicht bei den prächtigen Tönen, sondern vor der Bühne segelte Huckleberry (köstlich mit Pfeife und Strohhut: Alexander Weinert) in einem Floß an den Zuschauern vorbei und fand am Ende seinen Freund Tom Sawyer (Niklas Hömke) wieder. Mit Cornelius Hornstein hatte die Kapelle einen besonders witzigen Conférencier ausgewählt, der den fliegenden Teddybär im Gepäck hatte beim abenteuerlichen Stück "Die tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten" und vom griechischen Wein sang bei der Ankündigung von "The Grapes of the Sun". Letzteres bot süffige Melodien als Impressionen aus der Weinregion "Kaiserstuhl"; sicher und unaufgeregt dirigierte der erfahrene Thomas Allgaier die Musiker dabei. Und auf einmal erklangen neben den Instrumenten auch die Weingläser beim fröhlichen Zuprosten der Musiker.

Ohne zwei Zugaben – ein "Toto"-Medley und das sanfte "Cant take my eyes of you" – ließen die Zuhörer ihre Musiker nicht gehen und in bester Frühlingslaune endete ein außergewöhnlicher Konzertabend.