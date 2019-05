Die Freien Wähler sind bei den Ortschaftsratswahlen in Pfullendorf die Wahlgewinner. Bewährt haben sich auch die Gemeinsamen Listen in mehreren Teilorten, wie die hohe Wahlbeteiligung zeigt.

Überragendes Ergebnis für Karl AbtOb Karl Abt in Denkingen, Armin Haug in Großstadelhofen oder Erich Greinacher in Mottschieß – die amtierenden Ortsvorsteher heimsten bei den Ortschaftsratswahlen jeweils die meisten Stimmen ein. Ein