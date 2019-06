von Robert Reschke

Das einsetzende Regenwetter konnte die Reiter und Reiterinnen kaum von ihrem rasanten Ritt über den Parcours abhalten. Und der war durchaus anspruchsvoll. Bilder: Robert Reschke

Pfullendorf – Der Aach-Linzer Reit- und Fahrertag war zwar in diesem Jahr nur ein Reitertag, aber dem Zuschauerinteresse hat dies kaum geschadet. Der Fahrertag am diesjährigen Pfingstmontag musste entfallen, weil für diese Wettbewerbe zu wenig Anmeldungen eingegangen waren. „Wir hoffen aber, dass wir im nächsten Jahr wieder das gesamte Programm veranstalten können“, zeigte sich der Vorsitzende Dietmar Gommeringer zuversichtlich. Und zu den Reitwettbewerben hatte sich ja auch die stolze Zahl von knapp 200 Startern eingefunden. So starteten am frühen Pfingstsonntag rund 100 Reiter zu den Dressur-Wettbewerben und -Prüfungen. Da wurde angetrabt, in den Schritt übergegangen, eine Diagonale geritten und vieles mehr. Die jüngsten Teilnehmer engagierten sich schlussendlich im Führzügel-Wettbewerb. Am Ende jeden Durchgangs erhielten die Platzierten ihren verdienten Lohn in Form von Auszeichnungen, Sach- oder Geldpreisen. Die größte Auszeichnung war für den einen oder anderen Teilnehmer dann die beklatschte Ehrenrunde, die im Trab zu „We are the Champions“ geritten wurde.

Vier Reiterinnen auf vier verschiedenen Pferderassen zeigten dem Publikum reale Arbeits-situationen beim Working Equitation.

Zur Mittagspause füllten sich dann auch schon die letzten Sitzplätze am Reitgelände. Es ist schon gute Tradition in Aach-Linz den Mittagstisch zu den Reitern zu verlegen. Denn den Gästen wird immer ein interessantes Schauprogramm geboten. In diesem Jahr wurde „Working Equitation“ vorgestellt. Vier Reiterinnen mit vier verschiedenen Pferderassen hatten sich eigens auf diese Vorführung vorbereitet. Hans-Jörg Rollshausen stellte sich mit dem Mikrofon auf den Platz und gab den Zuschauern die passenden Informationen. Hier wurden die einzelnen Schwierigkeiten, die sich Ross und Reiter im realen Arbeitseinsatz entgegenstellten auch für den Laien gut verständlich dargeboten. Der Trail, der sich aus mehreren Stationen zusammensetzte wurde zunächst ganz gemächlich, anschließend aber auch als Speedtrail durchritten. Dermaßen inspiriert freuten sich dann die Gäste auf die anstehenden Springwettbewerbe.

Das Springreiten über die immer höher werdenden Hindernisse ist stets ein Hingucker für die Zuschauer und erfordert von Mensch und Tier eine sehr hohe Konzentration und gegenseitiges Vertrauen.

Auch hier gingen rund 100 Reiter an den Start, die sich kaum von dem nun sachte einsetzenden Regen beeindrucken ließen. Selbst bei den späteren Wettbewerben als der Regen doch stärker wurde, gab es keine Probleme. Bei den zuerst angegangenen Stilspring-Wettbewerben und -Prüfungen waren die Hindernisse, weil niedriger, noch leicht zu überwinden. Dann wurden die Hindernisse zu den A*- und A**-Prüfungen sukzessive erhöht. Die Spannung wurde dann mit dem in diesem Jahr neuen Punkte-Springprüfung mit Joker noch gesteigert. Dabei gab es für das fehlerfreie Überwinden eines Hindernisses Punkte, deren Anzahl sich mit jedem weiteren Hindernis steigerte. Für den letzten Sprung konnte ein Joker gewählt werden um eine doppelte Punktzahl für diesen schwierigeren Sprung zu erhalten. Eine spannende Sache für Teilnehmer und Zuschauer.