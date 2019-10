von Siegfried Volk siegfried.volk@suedkurier.de

Alle Jahre wieder lädt die Weihnachtsrevue „Klingende Bergweihnacht„ die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene nach Pfullendorf ein. Für dieses Jahr haben für Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, Anita und Alexandra Hofmann zugesagt. Als „Geschwister Hofmann“ wurden Anita und Alexandra Hofmann aus der Nachbarstadt Meßkirch bekannt. Das Duo feierte in vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Gemeinsam spielen sie 15 verschiedene Instrumente, haben über 20 Alben herausgebracht, hatten unzählige TV-Auftritte und viele tausend Fans in ganz Europa.

Die Feldberger

Die Feldberger mit Hansy Vogt (dritter von links) wollen für Musik und Spaß sorgen. | Bild: Manfred Esser

Die Feldberger werden auch als „Spaß-GmbH aus dem Schwarzwald„ bezeichnet und sind für ihren Charme bekannt. Ihre Bühnenshow kann lustig, zur Bergweihnacht aber auch besinnlich sein. Ihre Heimat repräsentieren die vier Männer nicht nur mit ihrem Bandnamen, sie sind offizielle musikalische Botschafter des Schwarzwalds.

Premiere in der Stadthalle

Erstmals in Pfullendorf ist Robin Leon dabei, der als neuer Sympathie-Botschafter des deutschen Schlagers gehandelt wird. Seit er bei Stefan Mross in der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ die Hitparade gewonnen hat, geht es für ihn steil bergauf. Der lebenslustige Franzose ist im französischen Ettendorf unweit von Straßburg aufgewachsen, und begann mit acht Jahren in der Heimatmusikschule mit dem Erlernen der Trompete. Er wurde 2012 am Konservatorium von Straßburg aufgenommen und kurz danach entdeckte er auch seine Vorliebe für den Gesang. Hansy Vogt ist in Pfullendorf kein Unbekannter. Seit etlichen Jahren sorgt der geborene Entertainer bei der Weihnachtsrevue in der Stadthalle für Stimmung. Der Scharzwälder stellte als Fernsehmoderator seine Heimat vor, präsentierte kulinarische Geheimtipps und kulturelle Highlights gezeigt. Auf der Livebühne ist er für den Spaßfaktor zuständig, begonnen hat seine künstlerische Karriere als Frontmann der „Feldberger“.