von Manfred Dieterle-Jöchle

Schon sehr lange liegen die Zeiten zurück, in denen noch mit Federstrichen auf geschöpftem Papier wichtige Nachrichten an den geneigten Adressaten formuliert wurden. Nur noch unsere längst verblichenen Vorfahren kannten diese Kulturtechnik des besonderen Umgangs mit den Buchstaben des Alphabets. Dessen 26 Zeichen werden zwar weiterhin eingesetzt, um Gedanken so zu hinterlegen, dass auch ein anderer damit etwas anfangen kann – schließlich ist das Lesen von Gedanken kaum jemanden möglich. In unserer schnelllebigen Zeit werden Geistesblitze in Sekundenbruchteilen dokumentiert – und meist sofort ins weltweite Netz geschickt. Ob diese Botschaften wohl immer den richtigen Adressaten finden? Völlig klar sind immer noch Botschaften auf kleinen Pappkärtchen, die auf dem Pfullendorfer Stadtgarten-Vorplatz verteilt werden und an Autos hängen. Meist finden sich auf den Kärtchen neben Buchstaben auch Zahlen von Telefonnummern, die den Weg leiten sollen, damit das eigene Auto einen anderen Besitzer finden kann. Bisher habe ich mich standfest geweigert, meinen altgedienten fahrbaren Untersatz aus italienischem Hause in andere Hände zu geben. Auch wenn die Offerten auf den diversen Kärtchen doch sehr verlockend waren. Doch am Mittwoch wäre ich dann doch fast schwach geworden. Dieses Mal zielte das Kärtchen-Angebot aber nicht auf das stylische Design meines Autos, sondern auf mich persönlich: Unter dem Scheibenwischer klemmte ein Gutschein eines Pfullendorfer Geschäfts. Eingeräumt wurde mir in klaren, weißen Großbuchstaben ein Preisnachlass fürs Färben meiner Wimpern. Und damit dieser Gutschein auch wirklich wahrgenommen wird, zeigt das Kärtchen eine junge Dame mit rostroter Mähne. Manche Buchstaben brauchen heute eben schmückendes Beiwerk, damit die Botschaft auch wirklich ankommt. Jetzt muss ich mich noch einmal kritisch im Spiegel betrachten. Und mir sehr deutlich die Frage stellen, ob ich als Mann wirklich als Adressat dieser Botschaft gemeint war.

