Pfullendorf – Dem Abbau von Kies während den nächsten gut 40 Jahren schiebt der Pfullendorfer Gemeinderat keinen Riegel vor. Für das mögliche neue Abbaugebiet in Otterswang wird allerdings ein größerer Abstand zum Friedhof gefordert. Der Friedhof liegt oberhalb und relativ weit entfernt vom Ortskern. Zwischen dem Friedhof und der heutigen Bebauung ist aber künftig ein Baugebiet vorgesehen – und zu diesem soll es einen Abstand von mindestens 300 Metern zur Abbaugrube geben, fordern die Gemeinderäte. Diese hatten sich in ihrer jüngsten Sitzung mit der regionalen Planung zum Abbau von Kies auseinandergesetzt. Die Verbandsversammlung des Regionalverbands wird sich mit den Stellungnahmen der betroffenen Gemeinden im weiteren Verfahren zur Fortschreibung der regionalen Planung beschäftigen. Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler ist seit Oktober 2014 Vorsitzender des Regionalverbandes. Die Planungen des Verbandes basieren auf der Annahme, dass jährlich neun Millionen Tonnen an Kiesen, Tonen und Sanden abgebaut werden müssen, um die Nachfrage befriedigen zu können. „Der Industrie ist das zu wenig, den Kommunen zu viel“, sagte Kugler. Im Idealfall sei der Kiesabbau in den Ortsteilen nicht vonnöten, doch müsse vorgesorgt werden. Die Regionalplanung geht von zwei jeweils 20 Jahren dauernden Abbauphasen aus. Die erste der beiden Perioden gilt als Abbauphase, die zweite dient der Sicherung der Vorkommen.

Vor allem um die Erweiterung der Otterswanger Kiesgrube drehte sich die Debatte im Rat. Otterswangs Ortsvorsteher Siegbert Krall sagte, „wir freuen uns nicht über noch mehr Kiesabbau.“ Doch der Ortschaftsrat sehe das Thema pragmatisch. Möglichen Konflikten durch die Erweiterung der Kiesgrube soll durch einen Mindestabstand von 300 Metern zum möglichen zukünftigen Baugebiet sowie durch eine größere Distanz zum Friedhof begegnet werden. Was mit der bestehenden Ausgleichsfläche geschieht, die im Zuge der Vergrößerung der Kiesgrube verschwinden würde, ist nach den Aussagen von Krall und Kugler noch offen. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass entsprechende Forderungen gestellt werden, wenn der eigentliche Abbauantrag auf dem Tisch liege. Solche Anträgen müssen die abbauenden Firmen bei den Gemeinden stellen. Das können sie erst tun, wenn die künftige Regionalplanung steht und ihnen die nötigen Grundstücke gehören. Der Otterswanger Ortschaftsrat hat sich bisher zweimal, der von Großstadelhofen einmal mit dem zukünftigen Kiesabbau beschäftigt.

Flächen und Export Die zwischen dem Walder Ortsteil Kappel und dem Pfullendorfer Ortsteil Otterswang gelegene Kiesgrube soll in einem ersten Schritt ab 2020 um eine Fläche von rund 13 Hektar in Richtung Otterswang erweitert werden können. Daneben ist eine Fläche von 28,5 Hektar in den darauffolgenden 20 Jahren als Sicherungsfläche vorgesehen. Die bestehende Kiesgrube nahe Weihwang soll in der ersten Phase um drei Hek­tar in Richtung Wald vergrößert werden dürfen. Für die Sicherungsphase sind weitere 2,7 Hektar vorgesehen. Und bei Sylvenstal soll eine Fläche von rund 19 Hektar für einen möglichen Abbau ab einem Zeitpunkt in gut 20 Jahren ausgewiesen werden. Über einen Abbau hier sei schon vor 30 Jahren einmal diskutiert worden, sagte Bürgermeister Kugler. Thema der Debatte im Gemeinderat waren auch Kiesexporte in die Schweiz. „Es sind deutlich weniger, als angenommen wird,“ sagte Kugler. Er bezog sich auf Erhebungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. Nach IHK-Angaben würde nur ein Anteil von zehn Prozent exportiert. (dim)

