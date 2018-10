von Karlheinz Fahlbusch

Friede in die Welt bringen, so lautet einer der Grundsätze des Aikido. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Kampfsportarten wie Judo oder Karate geht es nicht um die körperliche Auseinandersetzung. Der Gegner soll nicht zerstört, sondern davon überzeugt werden, dass es besser ist, nicht zu kämpfen. Der Gründer, Meister Ueshiba, hat Aikido nach intensivem Studium von anderen Kampfkünsten – vor allem auf der Basis des Schwertkampfes – zu einer gewaltfreien Kampfkunst entwickelt. Die Aikidoka, so nennt man die Kampfsportler, die Aikido praktizieren, trainieren deshalb neben Körperbeherrschung, Ausdauer und Geschicklichkeit auch ihren Geist.

Seit 40 Jahren im Aikido aktiv

Für Europäer ist es nicht immer leicht, die Hintergründe von Aikido zu verstehen. Die japanische Kampfkunst setzt eine andere Denkweise voraus als in der europäischen Kultur. Dennoch fasziniert die Kombination von meditativem und körperlichem Training in Deutschland mittlerweile viele Menschen, auch in Pfullendorf. Die Aikido-Gruppe als Untergruppe der Judoabteilung gibt es bereits seit 1989. Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen sich mehrmals pro Woche im Gymnastikraum der Sechslindenschule zum gemeinsamen Training. Der Trainingsbereich heißt wie in allen japanischen Kampfsportarten Dojo. Das Wort kommt aus dem Buddhismus und bezeichnete ursprünglich einmal Orte, die in Klöstern der Meditation vorbehalten waren. Einer der Trainer der Pfullendorfer Aikido-Gruppe, Sensei genannt, ist Fritz Heise. In der Region ist der Krauchenwieser als ausgezeichneter Pianist bekannt. Dass er auch Aikido kann, wissen nur wenige. Dabei betreibt er die Kampfkunst bereits seit 40 Jahren.

Das Begrüßungsritual

Zu Beginn des Trainings kniet Fritz Heise vor seinen Schülern, die sich zuvor in einer Reihe am Mattenrand ebenfalls hingekniet haben. Dann folgt die Begrüßung: das gegenseitige Verneigen als Zeichen des Respekts vor den anderen Übungsteilnehmern. Die übliche Trainingsbekleidung ist ein weißer Anzug, wie man ihn auch beim Judo, Karate und vielen anderen Kampfsportarten kennt. Wer darüber noch einen Hosenrock, den sogenannten Hakama, trägt, ist rein äußerlich als Fortgeschrittener zu erkennen. Das entspricht einer alten Samurai-Tradition: Der Hakama diente als Reitkleidung und hatte im Kampf die Funktion, dass der Gegner die Fuß- und Beinbewegungen nur schwer erkennen konnte.

Aikido für die Gesundheit

In der Begrüßungsreihe sitzt auch Bernd Stützer. Er ist in T-Shirt und Jogginghose gekommen. „Ich bin erst zwei Wochen dabei“, erzählt der 47-Jährige. Früher habe er viel Leichtathletik gemacht, sagt er. Durch Tätigkeiten im Ausland habe er dafür keine Zeit mehr gehabt. Nun ist er wieder hier. „Da habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal an“, erzählt er. Außerdem habe ihm sein Arzt die japanische Kampfkunst empfohlen. Der sitzt nur ein paar Meter weiter auf der Tatami, wie die Kampffläche beim Aikido heißt. Andreas Simon ist 52 Jahre alt und hat in seiner Praxis ein Werbeplakat für Aikido hängen. Der Mediziner bestätigt, dass diese Sportart einen positiven Effekt sowohl auf den Körper als auch die Seele hat. Dennoch sei nicht jeder Patient gleichermaßen für Aikido geeignet: "Das Herz sollte in Ordnung sein und wer Probleme mit den Gelenken hat, der sollte seinen Arzt fragen“, sagt Andreas Simon.

Der Sensei macht die Übungen vor

Dann beginnt die 45-minütige Vorbereitung. Ziel ist es, die Verletzungsgefahr durch verschiedene Dehnungsübungen zu vermindern, Muskulatur und Gelenke locker und geschmeidig zu machen und verschiedene Meridiane zu aktivieren. Das gründet sich auf die alten östlichen medizinischen Weisheiten, die mittlerweile auch in vielen Bereichen der westlichen Medizin anerkannt werden. Auch Atemübungen, die mit sanften oder schwungvollen Bewegungen verbunden sind, stehen auf dem Programm. Die Vielfalt der Übungen ist enorm. Deshalb gibt der Sensei auch immer an, was wann zu tun ist – und macht es selbst vor.

Kein Konkurrenzkampf

Fritz Heise ist 73 Jahre alt und extrem beweglich. “Aikido hält auch jung“, sagt er und lächelt. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er gerne weiter. Auch an die 54-jährige Beate Fritz, die bereits seit 27 Jahren Aikido betreibt. „Ich fand es zu Beginn schon sehr exotisch und bin dazugekommen, weil mein Mann auch diesen Sport betrieben hat“, erzählt sie. Er musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, sie ist dabei geblieben. Die Begeisterung für Aikido sieht man ihr während des Trainings an: Mit Ruhe und Nachdenklichkeit geht sie die Übungen an.

Neulinge müssen hier nicht erst stundenlang zuschauen, sondern dürfen gleich mittrainieren. Wenn es zu Beginn noch nicht so richtig klappt, dann gibt es aufmunternde Blicke von den Anderen. Konkurrenzkampf hat beim Aikido keinen Platz.

Die Aikido-Gruppe In Pfullendorf ist Aikido in einer Untergruppe der Judo-Abteilung des Turnvereins Pfullendorf organisiert. Es gibt eine Gruppe für Kinder und Jugendliche von sieben bis 14 Jahren und rund 30 Erwachsene, die sich montags von 19 bis 21.30 Uhr, mittwochs und freitags jeweils von 20 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 10.30 bis 12.30 Uhr treffen. Kindertraining ist freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr. Weitere Informationen rund um Training und Organisation gibt es auf der Internetseite

"Aikido kann man auch noch im hohen Alter machen" Fritz Heise ist 73 Jahre alt und Träger des 6. Dan im Aikido. Herr Heise, wie sind Sie zum Aikido gekommen? In München habe ich erst Judo trainiert. Anschließend ein paar Jahre Jiu-Jitsu. Ein damaliger Bekannter hat mich zum Aikidotraining mitgenommen. Mir gefielen der Schwung und die Lockerheit der Trainingsathmosphäre. Ich habe eine Zeit lang Jiu-Jitsu und Aikido parallel trainiert. Ich bin dann beim Aikido geblieben, weil es mir am besten gefallen hat. Was ist der wesentliche Unterschied zu anderen Kampfsportarten? In den meisten anderen Kampfsportarten steht der Kampf oder der sportliche Wettkampf im Mittelpunkt. Im Aikido ist es der „Nichtkampf“, die Annullierung des Kampfes. Der Gedanke vom Judo war zunächst ganz ähnlich: Spiel mit der Kraft des Gegners und deren Ausnutzung. Aber durch die Entwicklung zum Wettkampfsport hat sich Judo entscheidend verändert. Beim Tai Chi ist es ähnlich wie beim Aikido. Nur, dass ohne Partner geübt wird. Die Techniken von Karate, Taekwondo und Jiu-Jitsu haben mehrheitlich zum Ziel, den Anderen zu verletzen. Im Aikido ist das Ziel, einen Angriff ins Leere laufen zu lassen. Dem Angreifer soll klar werden, dass ein weiterer Angriff sinnlos wäre. Für wen ist Aikido geeignet? Eigentlich für alle, weil man im Aikido übt, den eigenen Körper maximal gut einzusetzen. Insofern sollte es auch möglich sein, mit kleineren oder auch größeren körperlichen Beeinträchtigungen Aikido zu lernen. Es heißt, Aikido kann man auch noch im hohen Alter machen. Ich selbst bin auf dem Weg dazu, das auszuprobieren.

