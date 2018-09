12 Thaibox- und Kickboxkämpfe

Erstmals wird Pfullendorf am 22. September zum Mittelpunkt für alle Kampfsportfans – dann findet im Seepark eine Thaiboxkampfnacht statt, bei der zwölf Thaibox- und Kickboxkämpfe zu sehen sind. Höhepunkt ist das Weltmeisterschaftsduell zwischen Lauren Torre vom veranstaltenden Überlinger Muay Thai Mendez Gym gegen die Französin Cindy Silvestre. Auf fünf Runden a' drei Minuten ist dieser Fight angesetzt. "Diese lange Distanz kommt mir entgegen", will die 23-jährige Überlingerin, sechsfache Amateurweltmeisterin, dabei ihre Konditionsstärke ausspielen.

"Die Gala soll wachsen"

Sebastian Harms-Mendez hat 2012 sein Muay Thai-Zentrum in Überlingen gegründet und organisiert seit sechs Jahren die Bodensee Fightnight. "Die Nachfrage war enorm und die Gala soll wachsen", nennt der amtierende Welt- und Europameister, der am Abend gegen den starken Niederländer Shonzinyo Abena antritt, als Gründe, warum die Veranstaltung erstmals im Seepark stattfindet. Den Tippp hatte ihm der Pfullendorfer Marco Graf gegeben, der am 22. September sein Debüt als Profikämpfer gibt, das heißt, er trifft ohne Schutzmontur auf seinen Gegner. Den Auftakt des Abends bestreitet die erst 13-jährige Kristin Schwer, die schon seit sechs Jahren im Muay Thai Gym Mendez trainiert und vom Verband AFSO 2017 zur Nachwuchsathletin des Jahres gewählt wurde.

Öffentliches Wiegen der Kontrahenten

Erstmals treffen die Kontrahenten am Freitagabend, 19 Uhr, aufeinander, wenn im Seeparkzelt das Wiegen ansteht, das die Öffentlichkeit gerne beobachten kann. An der Abendkasse kostet die Karte am Samstag dann 30 Euro, im Vorverkauf 25 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein