von Magdalena Hangarter

„Lehrer geht immer – keiner sagt, was ich muss und um Einse ist Schluss.“ Es gibt wahrscheinlich keinen Beruf, über den es so viele Klischees gibt wie über den Lehrerberuf. Und das wissen Ulrich Munz und Martin Ruppenthal auf das Köstlichste zu nutzen. Am Samstagabend traten sie mit ihrem Programm „Brennst du noch oder zündelst du schon?“ im Bonhoefferhaus in Pfullendorf auf. Rund 200 Zuschauer wollten den Auftritt erleben.

Ulrich Munz und Martin Ruppenthal treten als „Die Lehrer“ auf, begleitet werden sie von Simon Föhr am Klavier. Der Kabarettist und Lehrer Martin Ruppenthal ist in Pfullendorf aufgewachsen und machte hier seine erste Bühnenerfahrung. Um eine der am häufigsten geflüsterten Fragen im Publikum zu beantworten: Ja, alle drei sind im aktiven Schuldienst. Munz als Abteilungsleiter an einem Gymnasium in Nürtingen und Ruppenthal als stellvertretender Schulleiter an einem Ehinger Gymnasium. Da würde man doch gerne eine Fortbildung in Zeitmanagement besuchen. Was Munz und Ruppenthal aber tatsächlich anbieten, sind Fortbildungen für Lehrer in Sachen Humor.

In ihrem aktuellen Programm wird das Publikum von zwei Psychotherapeuten begrüßt, denn es befindet sich nun in einer psychiatrischen Klinik. In der Klinik von Munz und Ruppenthal trifft man ausschließlich auf Lehrer mit Burnout. Munz und Ruppenthal steuern das Klischeeschiff gekonnt, ohne dabei aufzulaufen oder zu verletzen. Es gelingt ihnen, mit einer Leichtigkeit schwierige Themen mit Witz und Humor anzusprechen, ohne sie auf die leichte Schulter zu nehmen. So findet ein Klinikpatient und Lehrer das Bild des Buchsbaumzünslers für seine Situation: „Der Zünsler ist der Schüler, der Buchsbaum, das bin ich.“, singt dieser in steirischer Harmonie.

Ganz wichtig in einem Lehrer-Kabarett ist natürlich die Beziehung zum Publikum. So laufen Munz und Ruppenthal immer mal wieder durch die Reihen im Saal, um „Willkommen“ zu heißen, oder um nur ganz kurz Zettel zu verteilen. Dabei ist Beziehung eigentlich genau das, was Lehrer nicht lernen im Lehrerseminar, folgt man der Figur des Herrn Brenners, herrlich dargestellt von Ulrich Munz. Herr Brenner ist es auch nicht gewohnt mit Erwachsenen in einem Raum zu sein, es sei denn es ist eine Prüfungssituation. Und es irritiert ihn nach wie vor, dass seine Frau sich nicht meldet, wenn sie schwätzen will.

Der begeisterte Applaus nach einzelnen Szenen und der lang anhaltende Beifall am Ende zeugten von einem erfolgreichen Kabarettabend.