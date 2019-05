von sk

In der evangelischen Christuskirche haben am Wochenende 31 Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert. Die beiden Gottesdienste am Samstag und Sonntag standen jeweils unter dem Motto „Einen neuen Aufbruch wagen“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Daniel Burk, derzeit Pfarrer im Probedienst, zeigte den Konfirmanden auf, wie solche neuen Aufbrüche aussehen könnten und wo sie, wenn sie an schwierige Stellen in ihrem Leben geraten, Hilfe finden werden.

14 Jugendliche wurden am Sonntag in der Christuskirche konfirmiert: (vorn, von links) Konrad Kammerer, Vanessa Merkel, Leander Brauer, Michael Schaf, Maxim Golbeck, (Mitte, von links) Pfarrer Daniel Burk, Iris Störkle, Niklas Hömke, Michael Keil, Viviana Weinberger, (hinten, von links) Veronika Herlemann, Ronja Magg, Annalena Bergmüller, Cedric Hofmann und Massimo Heier. | Bild: Joseline Gräbner-Reutter

Zuvor hatten die Jugendlichen während ihrer Konfirmandenzeit in mehreren Praktika verschiedene Einrichtungen und Aktivitäten der Gemeinde kennengelernt, informiert die Kirchengemeinde weiter. Sie hatten Gottesdienste besucht, aber auch selber vorbereitet. Bei einer Konfirmanden-Freizeit und bei den Samstagstreffen beschäftigten sie sich mit Fragen des christlichen Glaubens. Am Wochenende bekannten sie sich nun zu ihrem Glauben und zur Gemeinde. Familie und Freunde sowie die evangelische Kirchengemeinde feierten gemeinsam mit den Jugendlichen die Konfirmation. Bereits am Freitagabend hatten sich alle 31 zu einem Abendmahlgottesdienst getroffen, der die Feierlichkeiten einleitete.