Am Jakobsweg stehen zu Jahresbeginn alle Zeichen auf Fußball: Der Sportverein Denkingen als gastgebender Verein veranstaltet vom 2. bis 6. Januar zum 12. Mal den Escad-Reuther-Cup für Jugendmannschaften. Bei diesem sportlichen Event messen sich rund 1200 Nachwuchsspieler aus der Region in der Stadthalle in Pfullendorf.

Mehr als 100 Mannschaften werden dabei sein und während der fünf Turniertage fast 60 Stunden Fußball spielen. In den ersten vier Tagen treten die Mannschaften aller Altersklassen um die Turniersiege an – angefangen von den Bambinis bis hin zur A-Jugend. Es wird unter Bundesligabedingungen auf Kunstrasen mit einer professionellen Rundumbande gespielt. Auf dem Spielfeld befinden sich ab der D-Jugend fünf Spieler, inklusive Torwart. Die F- und E-Jugend spielen mit sechs Spielern. Die Bambini kicken mit sieben Spielern.

Während auf dem Rasen dem Ball hinterhergejagt wird, tragen viele Freiwillige zum guten Gelingen des attraktiven Turniers bei. Täglich sind bis zu 40 Helfer im Einsatz. Der Jugendleiter des SV Denkingen, Tobias Rimsberger, kann sich auf ein eingespieltes Team verlassen. „Die freiwilligen Helfer machen einen tollen Job“, freut er sich. Damit die Zuschauer immer auf dem Laufenden bleiben, sind zwei Leinwände aufgebaut. Hier kann sich das Publikum über Tabellenstände und Spielpläne informieren. Eine Torschützenliste wird ebenfalls geführt. Zum Abschluss an Dreikönig, 6.¦Januar, darf das Publikum auf Spitzenspiele gespannt sein: Beim überregionalen U-13-Turnier ist nicht nur der Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg dabei, sondern unter anderem auch die D-Jugend der TSG Hoffenheim, der Stuttgarter Kickers, des SSV Ulm, des SSV Reutlingen und der österreichischen Fußballakademie AKA Vorarlberg dabei.

Die detaillierten Spielpläne sind im Internet unter http://www.sv-denkingen.de/escad-reuther-cup/ einsehbar.