von Robert Reschke

Zum 22. Mal begrüßte Gebhard Restle als Vorsitzender des Sportvereins Denkingen (SV Denkingen) die Mitglieder im Vereinsheim zur Hauptversammlung. Der 60-Jährige zog bei der Gelegenheit auch ein kleines Resümee seiner Zeit als Vorsitzender. „Ich denke, ich habe in meinen 22 Jahren als Vorsitzender ein bisschen was bewegt“, gab er sich bescheiden.

Gebhard Restle | Bild: Robert Reschke

Hauptversammlung bewusst erst im Herbst

Dass Gebhard Restle für keine weitere Amtsperiode mehr kandidieren würde, hatte er schon bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr angekündigt. „Das Oktoberfest und das 50-Jahre-Jubiläum wollten wir dem neuen Vorsitzenden aber nicht zum Einstieg zumuten“, meinte er gegenüber dem SÜDKURIER. Deshalb sei die Versammlung auch erst jetzt im Herbst angesetzt worden.

Neuer Vorsitzender gehört dem Verein seit 21 Jahren an

Bei den anschließenden Wahlen wurde Jürgen Fularczyk einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, genauso wie Florian Blum erneut zum Kassierer. Der neue Vorsitzende ist beim Sportverein ein bekanntes Gesicht. Seit 21 Jahren gehört er dem SV an und sein Unternehmen ist der Hauptsponsor der Fußballer. Neue Beisitzer sind nun Ingo Schwägler und Richard Löhle, während Kurt Meschenmoser und Manuel Oberdorfer diese Ämter für zwei weitere Jahre übernehmen. Karl Abt fand als Ortsvorsteher nur lobende Worte für den scheidenden Vorsitzenden. „Ich habe ihn als überaus vernünftigen Menschen kennengelernt, der wahnsinnig zuverlässig ist.“

Freude über Bericht des Kassierers

Karl Abt lobte auch die finanzielle Situation des SV Denkingen. Zuvor hatte Kassierer Florian Blum den Kassenbericht vorgelegt. Danach hat der Verein im vergangenen Jahr ein ordentliches Plus in der Kasse verbuchen können. Und was die Mitglieder an seinem Bericht am meisten freute: „Seit Mai dieses Jahres hat unser Verein sämtliche Darlehen getilgt.“

Ehrung für 30 Jahre Engagement

Als letzte offizielle Amtshandlung ehrte der scheidende Vorsitzende noch ein besonderes Vereinsmitglied: Hubert Weschenmoser wurde für seine 30-jähriges aktives Engagement für den SV Denkingen ausgezeichnet.

Neues Konzept für Jugendarbeit

Jugendwart Tobias Rimsberger ist seit einem Jahr im Amt. Bereits in dieser kurzen Zeit galt es, einige schwierige Hürden zu bewältigen. Da war zunächst die Spielgemeinschaft, in der neben Kindern und Jugendlichen aus Denkingen auch der Nachwuchs aus Illmensee, Heiligenberg und Aach-Linz war. Mit Illmensee und Heiligenberg wurde die Spielgemeinschaft beendet. Dafür gibt es mit Herdwangen und Großschönach nun neue Partner, die die Spielgemeinschaft mit Spielern und Trainern verstärken.

Federführend in der neuen Spielgemeinschaft bleibt der SV, denn die Denkinger bilden mit 152 Spielern und 20 Trainern die Mehrheit der Gemeinschaft. Zudem setzt Tobias Rimsberger auf einen neuen Ansatz in der Jugendarbeit, wie er ausführte: Mit Manuel Rothmund und Julian Widmann hat der Verein zwei lizensierte Trainer. Sie fungieren als Ansprechpartner der Jugendtrainer und haben bereits 60 Trainings und rund 30 Spiele besucht, um Erkenntnisse zu sammeln.