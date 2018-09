Die Vorkommnisse in Chemnitz haben auch in Pfullendorf und im gesamten Landkreis viele Menschen betroffen gemacht. Was auch immer der Auslöser für den Tod eines Deutschkubaners und gewalttätiger rechtsradikaler Ausschreitungen war, für die Initiatoren der Interkulturellen Wochen (vom 23. September bis 19. Oktober) steht die geistige Auseinandersetzung im Vordergrund: „Wir sind überzeugt, dass es umso wichtiger ist, über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu sprechen und aufzuklären.“

In der Vielfalt, die im Kreis Sigmaringen über Generationen gewachsen sei, liege die Zukunft dieser Gesellschaft, so die Veranstalter (Landkreis, Caritasverband und Integrationsbeauftragte) in ihrer Mitteilung. Mit ihrem Programm wollen sie sich entschieden den rassistischen und nationalistischen Bewegungen entgegenstellen. Angeregt wird eine gemeinsame Diskussion, auf der Basis von Grund- und Menschenrechten ließe sich das Zusammenleben konstruktiv weiterentwickeln. Gestartet wird der Veranstaltungsreigen mit einer Vernissage „Mission im Mittelmeer“ mit Daniel Kempf-Seifried in der Kreisstadt am Sonntag, 23. September, um 10.30 Uhr. Ausrichter ist das Pfarrbüro Mittendrin – Kirche am Markt in der Kirchbergstraße. Getragen wird die Ausstellung von der Seelsorgeeinheit und der evangelischen Kirche in Sigmaringen. Am Abend gibt es in der Pfarrkirche Gorheim um 19 Uhr einen länderspezifischen Gottesdienst, bei dem Betroffene zu Wort kommen sollen.

In Pfullendorf wird am Freitag, 28. September, von 14 bis 17 Uhr im Jugendhaus am Pfleghofgraben ein Familiennachmittag für Jung und Alt abgehalten. Das Motto heißt: „Spielend Brücken schaffen“. Begegnen und sich näher kennenlernen sollen sich Familien aus aller Welt, wenn das Jugendhaus seine Pforte für Eltern und Kinder geöffnet hat. Neben der gewohnten Vielfalt an Spielmöglichkeiten wird eine Spielstraße mit Spielen aus aller Welt angeboten. Zusammen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft wird zudem ein internationales Büffet vorbereitet und den Gästen offeriert.

