von Karlheinz Fahlbusch

Feuerwehren, Deutsches Rotes Kreuz, DLRG, die Werksfeuerwehr von Mariaberg und viele andere, die man zur Blaulichtfraktion zählt, waren am Freitagabend in die Hautfeuerwache gekommen, um mit Innenminister Thomas Strobl zu sprechen. Der kam auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Burger.

Personelle Unterstützung benötigt

„In der Gesellschaft hat sich viel für die Hilfsdienste verändert“, betonte der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Saulgau, Richard Striegel. Das Berufsleben ist stressiger geworden, die Familie brauche Zeit und dann gebe es noch Angriffe gegen die Hilfsdienste. Und die bräuchten finanzielle und personelle Unterstützung. „Warum ist es für unsere Parteien so schwierig, in einer so fortschrittlichen Gesellschaft, sich für ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen einzurichten?“ fragte Striegel. Wer Bürgerrechte im Mittelalter erworben wollte, der musste einen Löscheimer vorweisen.

Innenminister Thomas Strobel (links) und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (beide CDU) bekommen einige Hausaufgaben mit auf den Weg. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

„Wir verteilen heute keine großen Geschenke“, betonte Klaus Burger und stellte fest: „Man ist bequem geworden, wenn eine Notsituation eintritt. Man löst den Alarm aus und ganz selbstverständlich kommen dann die Einsatzkräfte.“ Da würden sich Menschen von ihren Familien loseisen, um in einen Einsatz zu gehen, von dem sie nicht wissen, wie er ausgeht. Dafür müsse man Dank sagen.

Landesfeuerwehrschule stößt an ihre Grenzen

Kreisbrandmeister Michael Hack konnte von einer positiven Entwicklung berichten. Entgegen dem landesweiten Trend, habe man in den vergangenen 30 Jahren einen Mitgliederzuwachs bei den Feuerwehren von 30 Prozent zu verzeichnen. Bei den Jugendfeuerwehrwehren betrage das Plus sogar 300 Prozent. In den vergangene drei Jahren habe man im Durchschnitt 1500 Einsätze pro Jahr verzeichnet. Dabei seien die Fehleinsätze mit zwölf Prozent deutlich geringer als in den Ballungsräumen, wo 30 Prozent ganz normal sind. Man mache auch große Anstrengungen im Bereich der Ausbildung. Da zahle sich der gute Kontakt zur Brandschutzschule der Bundeswehr in Stetten a.k.M. aus. Im Laufe der Diskussion wurde seitens der Feuerwehren mehrfach berichtet, dass die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal zwar eine super Arbeit leiste, aber längst ihre Kapazitätsgrenze erreicht habe.

Die Vertreter der "Blaulichtfamile" und der Kommunalpolitik verfolgen aufmerksam die Ausführungen von Innenminister Thomas Strobel, der mit Lob für die Einsatzkräfte nicht geizte. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Strobl wurde deshalb aufgefordert, über eine Kooperation des Landes mit der Feuerwehrschule der Bundeswehr nachzudenken. Da könnten alle Feuerwehren im Land nur profitieren. Hack sagte: „Die Anlagen dort sind hervorragend.“ Sowohl der Kreisbrandmeister als auch Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck aus Bad Saulgau machten deutlich, dass auch ehrenamtliche Strukturen an ihre Grenzen kommen. Dumbeck sagte: „Eine Stadt mit über 15 000 Einwohnern braucht einen Hauptamtlichen als Feuerwehrchef.“ Allerdings seien solche Stellen im gehobenen Dienst nicht vorgesehen.

Thema integrierte Leitstelle

Auch die Frage nach einem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit wurde in den Raum gestellt. Was ist da möglich? Schließlich widerspreche diese eigentlich der kommunalen Selbstverwaltung. Gesprächsthema waren auch die integrierten Leitstellen. Der Landkreis Sigmaringen habe da zusammen mit Ravensburg und dem Bodenseekreis bereits eine gut funktionierende Einheit geschaffen. Komme so etwas nun landesweit? Thomas Strobl beantwortete diese Frage mit einem klaren „Ja“. Der Minister machte auch deutlich, dass die Einnahmen durch die Feuerschutzsteuer zu 100 Prozent für die Feuerwehren ausgegeben werden müsse. DRK-Vizepräsident Franz-Christian Mattes wehrte sich gegen europaweite Ausschreibungen für Leistungen im Rettungsdienst. Das zerstöre bewährte Organisationen und sei für die Bevölkerung nicht gut. Mit einem ganzen Packen an Fragen und Anliegen verließ Strobl dann die Runde. „Da sind viele Sachen dabei, die mir vorher nicht so bewusst waren“, stellt er fest. Der Besuch habe sich gelohnt.

Blaulichtfamile Weil ihre Einsatzfahrzeuge mit blauen Rundumwarnleuchten ausgestatt sind, werden die Rettungsorganisationen auch oft als „Blaulichtfamilie“ bezeichnet. Dazu gehören auch die mit Hauptamtlichen besetzte Polizei, das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst mit einer Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen. Vollkommen ehrenamtlich leisten die Feuerwehren, die DLRG und das Technische Hilfswerk im Kreis ihren Dienst.

Die beiden größten Organisationen sind Feuerwehr und Rotes Kreuz. Zu diesem gehören acht Ortsvereine mit Bereitschaften sowie neun direkt dem Kreisverband angegliederte Bereitschaften, eine Bergwachtbereitschaft, eine Wasserwachtbereitschaft sowie eine Rettungshundebereitschaft. Hinzu kommen 15 Jugendgruppen und acht Schulsanitätsgruppen. Der DRK-Kreisverband verfügt über 968 Aktive. Freiwillige Feuerwehren gibt es im Landkreis Sigmaringen insgesamt 25 mit 93 Einsatzabteilungen. Dazu kommen fünf Werksfeuerwehren und 23 Jugendfeuerwehren. Von den 2861 aktiven Feuerwehrleuten sind 128 Frauen. Bei den 677 Jugendlichen sind 119 Mädchen mit bei der Wehr aktiv.

