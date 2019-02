Deutschlandweite Aufmerksamkeit

Im Feuerwehrhaus Großstadelhofen findet am heutigen Mittwoch, 27. Februar, 19 Uhr, eine besondere Veranstaltung für Landwirte und alle an der Landwirtschaft Interessierte statt – die Gründer der Initiative "Freie Bauern" stellen sich und ihre Ideen für die Zukunft der bäuerlichen Familienbetriebe vor. "Freie Bauern" wurde von Alfons Wolff und Reinhard Jung gegründet.

Wolff bewirtschaftet einen 800-Hektar-Marktfruchtbetrieb mit Anbau von Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrüben und Futtererbsen in Sachsen-Anhalt. Jung bewirtschaftet einen 30-Hektar-Grünlandbetrieb mit Mutterkühen und Mastrindern der Rasse "Deutsche Rotbunte" in Brandenburg. Die Initiative verzeichnet nach Angaben ihrer Gründer deutschlandweite Aufmerksamkeit, wobei die Mehrzahl der Mitglieder in Ostdeutschland beheimatet sind.

"Fünf Euro Stundenlohn"

Quasi als Mitorganisator ist im Feuerwehrhaus Großstadelhofen auch Eugen Hügle beteiligt, der in Langgassen einen Bauernhof umtreibt. Seine Kritik gilt der Agrarpolitik, die den Mittelstand der Landwirtschaft, sprich die bäuerlichen Familienbetriebe nicht unterstütze, die seit Generationen ihre Höfe bewirtschaften. Er moniert auch die fehlende Unterstützung der Bauernverbände für diese Betriebsformen, die mit enormer Arbeitskraft ihr Lebenswerk erhalten und dabei nicht mal den Mindestlohn von 9,11 Euro je Stunde erreichten.

"Ich komme auf fünf Euro", rechnet Eugen Hügle vor. Er widerspricht auch dem gängigen Klischee, wonach Landwirte durch den Steuerzahler gepäppelt würden. Die sogenannten Direktzahlungen, die Bauern produktionsunabhängig erhalten, betragen je Hektar knapp 280 Euro. Wenn man dann Pachtpreise zwischen 200 bis zu 650 Euro je Hektar bezahlen müsse, sehe der Landwirt von diesem Zuschuss keinen Cent. Außerdem sei diese Unterstützung gestaffelt, sodass die Hektarzahlung bei größerer Fläche geringer ausfalle.

Familienbetriebe denken in Generationen

Für die beiden Gründer der "Freien Bauern" ist Bauer kein Beruf, sondern ein Berufsstand. Landwirte bewirtschaften Land, Hofbesitzer besitzen einen Hof – und erst beides zusammen ergebe einen Bauern. Bäuerliche Landwirtschaft beruht nach ihrem Verständnis stets auf der Verbindung von Eigentum und Arbeit. Bäuerliche Familienbetriebe sind nach ihrer Überzeugung die ökonomisch wie ökologisch leistungsfähigste Agrarstruktur. "Weil die Höfe uns gehören, sind wir so produktiv und auf Dauer jeder anderen Agrarstruktur überlegen", sind sie überzeugt, dass niemand seinen Hof aufgeben muss, wenn er solide bleibt. Als Bauern denken Familienbetriebe in Generationen, über Marktschwankungen oder politische Einflüsse hinaus.

"Wachsen oder weichen"

Aktuell gebe es deutschlandweit noch 270 000 Bauernhöfe, rechnet Reinhard Jung im SÜDKURIER-Gespräch vor. Davon seien 10 000 Agrofabriken, 20 000 Höfe gehörten der Bank und 40 000 Landwirte beschäftigten sich mit der Aufgabe. "Wenn das so weitergeht, haben wir eine Konzernlandwirtschaft. Wollen wir das?", fragt Jung, der mit Wolff im Juni 2018 die Initiative startete. Er kritisiert die Politik des Deutschen Bauernverbandes, der eine Strategie des "Wachsens oder Weichens" befürworte, wobei er die Standesvertretung nicht grundsätzlich ablehne. Aber deren Mitgliederstruktur lasse kein Leitbild zu, das den bäuerlichen Familienbetrieb in den Fokus stelle. Bekanntlich gehören dem Bauernverband keine Landwirte, sondern ausschließlich Dachverbände aus dem gesamten Agrarsektor an.

"Brauchen viele starke Betriebe"

"Wir streben nach maximalem Ertrag und Erlös, aber nicht auf Kosten von Bodenfruchtbarkeit und Tiergesundheit", erläutern sie ihre Grundsätze, wonach sie nach rentabler Produktion strebten, aber nicht auf Kosten der Liquidität. Das störe die großen Konzerne, die gern die Agrarproduktion unter ihre Kontrolle bringen, und damit wirtschaftliche Macht sichern wollten: "Jeder bäuerliche Familienbetrieb, der erfolgreich wirtschaftet, ist ein Stachel im Fleisch des internationalen Finanzkapitals." Strukturwandel ist auch nach Überzeugung von Reinhard Jung per se gut, aber wenn die Gesamtzahl der Betriebe seit Jahrzehnten abnehme, und sich gleichzeitig viele Betriebe in Existenznot befänden, sei irgendwas faul, hofft er auf eine interessante Diskussion in Großstadelhafen.

"Wachstumswahn provoziert Fehlentscheidungen"

Die Ursachen liegen auch bei den Landwirten, konstatieren die ostdeutschen Bauern. Vor jeden betrieblichen Entwicklungsschritt gehöre die Analyse, was zum Standort passe, was man bezahlen könne und was man wolle: "Der Wachstumswahn hat unternehmerische Fehlentscheidungen regelrecht provoziert, die sich gerade verheerend für die ganze Landwirtschaft auswirken. Wir brauchen nicht wenige große, sondern viele starke Betriebe."