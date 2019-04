Pfullendorf – Es wurde gemunkelt, dass die städtische Galerie "Alter Löwen" in einen Dornröschenschlaf versunken sei. Doch dem ist nicht so. Am Samstag, 19. Mai, startet eine neue Ausstellung.

Über 6000 Besucher bei den Wimmelbildern

Tatsächlich liegt die letzte Ausstellung schon eine ganze Weile zurück. Vom 15. Oktober bis 17. Dezember 2017 wurden Wimmelbilder von Ali Mitgutsch gezeigt. "Über 6000 Besucher haben sich die Bilder angeschaut. Es kamen viele Mütter und Väter mit ihren erwachsenen Kindern und hatten einen Riesenspaß, die versteckten Details auf den Wimmelbildern zu entdecken.

Das hat wohl Erinnerungen geweckt", erzählt Galerieleiterin Hermine Reiter. Den Erfolg der Mitgutsch-Ausstellung erklärt sie sich damit, dass die Werke des deutschen Bilderbuchautors und Malers aus dem Leben gegriffen seien und der Betrachter sich gut mit den Szenen identifizieren könne. "Das Lausbubenhafte in seinen Bildern kam gut an."

Die Galerieleiterin freut sich, dass auch diese Kunstausstellung wieder auf überregionales Interesse stieß. Das Besucherbuch zeugt vom großen Einzugsgebiet. "Zu Mitgutsch kamen Besucher aus dem München und Stuttgarter Raum, auch viele Schweizer waren da."

Auch weiterhin wird kein Eintritt verlangt

Die lange Galerie-Pause hatte zum einen familiäre Gründe, zum anderen war Reiter 2018 stark in der Volkshochschule mit den Integrations-und Deutschkursen eingespannt. Aktuell bereitet sie drei Ausstellungen vor, davon werden zwei in diesem Jahr zu sehen sein.

Wie gehabt wird kein Eintritt erhoben. "Das ist mir ganz wichtig. Wir haben noch nie Eintritt verlangt, die Ausstellung mit Originalen von Hundertwasser war eine Ausnahme, damals hatte der Leihgeber darauf bestanden." Es besteht die Möglichkeit, Führungen zu buchen, diese kosten 40 Euro.

Galeristin muss sich um Zollformalitäten kümmern

Die erste Ausstellung 2019 widmet sich vom 19. Mai bis 30. Juni dem "Lauerismus", wie Kurt Lauer die Stilrichtung seine Malerei nennt, die sich in keine Schublade stecken lasse. Der in der Schweiz lebende Künstler malt und musiziert, unter anderem ist er Mitglied der Swiss-German-Dixie-Corporation.

Gerade ist Reiter damit beschäftigt, die Zollformalitäten abzuwickeln, denn die Kunst mal eben von Kreuzlingen nach Pfullendorf und retour zu befördern, funktioniert so einfach nicht. "Jedes einzelne Kunstwerk braucht Papiere und muss angemeldet werden", erklärt Reiter. Kein leichtes Unterfangen bei rund 150 Exponaten.

Doch damit hat die Galerieleiterin Erfahrung, da sie auch schon mit der Partnerstadt Allschwil Ausstellungen organisiert hat. Lauer sei ein sehr sympathischer und gut aufgelegter Künstler, der vorgeschlagen habe, die Ausstellung mit "Spezialartikel" zu betiteln, denn es gebe schließlich nicht nur Bilder zu sehen. Kurt Lauer wird bei der Vernissage am 19. Mai persönlich anwesend sein und der Museumsshop ist dann passend zur Ausstellung bestückt.

Im Herbst die zweite Jahresausstellung

Die zweite Ausstellung zeigt Frauenskulpturen voller Anmut, Selbstbewusstsein und Schönheit, wie es ein Laudator einmal ausdrückte. Schon seit gut fünf Jahren bemüht sich Hermine Reiter, die Arbeiten des bayerischen Bildhauers Michael Pickl, ausgezeichnet mit dem bayerischen Staatspreis für hervorragenden Schulabschluss an der Berufsfachschule für Holzbildhauerei in Oberammergau, nach Pfullendorf zu holen.

Jetzt hat es geklappt: Die Vernissage ist für den 20. Oktober vorgesehen. "Darüber bin ich sehr glücklich", sagt die Galerieleiterin und schwärmt: "Pickls Holzskulpturen sind umwerfend schön."