Welchen Einfluss hat das Engagement ihrer Männer in der Feuerwehr auf das Familienleben? Tanja Barth und Katrin Gomeringer über den Familienalltag zwischen Probenbesuchen, Übungen, Lehrgängen, Gesundheitschecks und Einsätzen.

Berufsfeuerwehrleute haben Dienstpläne und wer im Dienst ist, geht im Notfall auch in den Einsatz. So kann das Leben in der Familie geregelt stattfinden. Für ehrenamtliche Feuerwehrleute ist die Situation eine andere. Beruf, Familie, Feuerwehr