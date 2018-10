Autofahrer, die von Aach-Linz Richtung Herdwangen unterwegs sind, gehen vom Gas, wenn sie sich dem Ortsausgang nähern. Ein Grund dürfte der Blitzer sein. Genau hier beim Kugelahorn liegt auch der Garten der Familie Wiedemann. Und der ist so schön, dass es sich lohnt, nicht daran vorbeizubrausen, sondern zwei Mal hinzuschauen. Schon allein die Blumenkästen vor den Fenstern mit den üppigen, pink-roten Hängegeranien sind eine Augenweide.

Schon die Blumenkästen sind eine Augenweide

Top gepflegt präsentiert sich der Garten. | Bild: Kirsten Johanson

Zurzeit setzt der Feuersalbei zwischen den immergrünen Bodendeckern und den Buchskugeln rote Akzente. Gräser, Lavendel, Polsterstauden und Koniferen – alles wirkt picobello. Die braune Rasenfläche fällt kaum auf, sie ist dem heißen Sommer geschuldet. Doch Horst Wiedemann ist zuversichtlich, dass der Rasen sich im kommenden Frühjahr erholt. "Ich dünge den Rasen einmal im Jahr – und zwar im Frühling."

Anneliese Wiedemann hat einen Teil der Beete schon mit einer Schicht aus frischem Rindenmulch auf den Winter vorbereitet. "Demnächst kommen noch ein paar neue Tulpenzwiebeln in den Boden, damit es im Frühling schön blüht. Ich lasse die alten Zwiebeln in der Erde, manche faulen oder fallen Mäusen zum Opfer, andere kommen wieder – wie es der Zufall will."

Gestaltung "frei Schnauze"

Einjährige Zinnien blühen bis in den Oktober hinein. | Bild: Kirsten Johanson

Bei der Gestaltung geht die Gartenbesitzerin "frei Schnauze" vor, wie sie sagt. Das Ehepaar sieht sich nicht als Sklave des Gartens. Natürlich erledigt sich die Gartenarbeit nicht von allein, doch eine Last ist sie für die Wiedemanns nicht. "Manchmal läuft im Leben nicht alles rund – für mich ist der Garten dann ein Ort, um Kraft zu tanken", sagt Horst Wiedemann.

Im alpinen Garten vor dem Haus fühlen sich Eidechsen wohl

Zwischen Steinen und Wurzeln gedeihen im alpinen Garten zahlreiche Hauswurz-Sorten. | Bild: Kirsten Johanson

Ein echtes Schmuckstück lacht den Besucher gleich vor der Haustür an: ein kleiner, alpiner Garten, dekoriert mit Steinen und schön geformten Wurzeln und Rinden. Die Steine hat das Ehepaar aus den Dolomiten und den bayerischen Alpen, vom Großglockner und aus Norwegen mitgebracht. Es sind Erinnerungen an Wanderurlaube, denn das Wandern ist neben dem Gärtnern ein großes Hobby der beiden Senioren. In diesem Biotop fühlen sich Eidechsen wohl, hier wachsen Edelweiß, Enzian und Hauswurze.

Wanderstiefel statt Blumentopf: eine nicht alltägliche Behausung für Sempervivum. | Bild: Kirsten Johanson

Hauswurzen sind bei den Wiedemanns ganz groß. An vielen Stellen im Garten – aber vor allem vor dem Haus – tummeln sich Hauswurze. Entlang des Weges gibt es ganze Bänder davon, vor der Eingangstür haben sie sogar ein Paar Wanderstiefel erobert. Hauswurze werden auch Steinrosen oder botanisch Sempervivum genannt, eine Zusammensetzung aus den lateinischen Begriffen für "immer" und "lebend".

Mit Marienkäfern gegen Blattläuse

In der Tat sind Hauswurze sehr genügsam und eignen sich für Gefäße, Balkonkästen und Steingärten, sie machen sich gut in Trockenmauern und als Dachbepflanzung. Sie gedeihen am besten an einem vollsonnigen Standort in durchlässigem Substrat. Bei einem schattigen und zu feuchten Standort verlieren sie ihre typische Form und Farbe, sie vergeilen und sind dann auch anfälliger für Schädlinge. Mit Schädlingen haben die Wiedemanns aber kaum Probleme. "Wenn ich an den Rosen mal Blattläuse entdecke, setze ich den nächsten Marienkäfer auf die Pflanze."

Im Bauerngarten mehr Blumen als Gemüse

Farbvielfalt im Herbstgarten mit Zinnien, Herbstastern und Hortensie. | Bild: Kirsten Johanson

Den mittleren Teil des Gartens bildet ein typischer Bauerngarten mit bunten Blumen und Gemüse wie Sellerie, Lauch und Salat. "Die Beeteinfassung bestand einmal komplett aus Buchs, aber der Buchsbaumzünsler hat uns dazwischengefunkt", bedauert Horst Wiedemann. Früher gab es bei den Wiedemanns noch mehr Gemüse aus eigenem Anbau, doch mittlerweile wird es weniger. "Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf Blumen."

Kräuter werden getrocknet und zu Kräutersalz verarbeitet

Jetzt im Herbst blühen in dem Garten Fetthenne, Herbstastern, Purpursonnenhüte, Dahlien und Zinnien. Die Hortensienblüten verfärben sich ins Rötlichgrüne. Im Kräuterbeet wachsen Ysop, Bohnenkraut, Schnittlauch, Basilikum, Salbei, Minze, Rosmarin und weitere Kräuter. "Getrocknet sind sie ideal, um Kräutersalz selber zu machen", erzählt Anneliese Wiedemann.

Was wächst denn da? Die beschrifteten Tontöpfchen geben Aufschluss über die Kräuter im Garten. | Bild: Kirsten Johanson

Die Namen der Kräuter hat Tochter Iris auf Tontöpfchen geschrieben, die nun kopfüber als Beetschilder ein dekorativer Blickfang sind. Überhaupt fallen einem beim Rundgang immer wieder die liebevollen Deko-Details auf: sei es die Suppenkelle, in deren Vertiefung eine Hauswurz wächst, ein nostalgisches Küchensieb, alte Tonziegel oder die auf Stöckchen platzierten Schneckenhäuser.

Im Gartenbereich hinter dem Haus an der Bodenseestraße steht ein Gewächshaus für Tomaten, auch der Kompost ist hier untergebracht. Efeu erobert eine hohe Birke. "Im Winter wimmelt es darin vor Amseln, Spatzen, Rotkehlchen und Meisen", schmunzelt Horst Wiedemann.

Natürliche Beet-Deko aus Schneckenhäuschen. | Bild: Kirsten Johanson

Der Garten ist ohnehin ein Tierparadies. Ein ausrangierter Keramiktopf diente einem Igel schon als Winterquartier, es gibt mehrere Insektenhotels und Futtersäulen für Vögel. Einen Teich mit Fischen hätte Anneliese Wiedemann schön gefunden. "Doch als sich das erste Enkelkind ankündigte, bin ich von diesem Wunsch schnell wieder abgerückt."

Tipp Nützlinge statt chemisches Spritzmittel: Marienkäfer

fressen täglich 100 bis 150 Blattläuse, auch Marienkäferlarven vertilgen die Schädlinge. Anneliese Wiedemann

Gartensteckbrief Frau Wiedemann, was ist Ihre Lieblingspflanze? Am liebsten mag ich die Hortensie Annabelle mit ihren großen, weißen Kugelblüten. Ich habe sie als kleinen Stock gekauft. Und der Zierapfelbaum ist eine Pracht, im Frühling blüht er wunderschön und im Herbst hängt er voll mit kleinen Äpfeln. Was gefällt Ihnen nicht an der Gartenarbeit? Unkraut jäten mag ich weniger. Aber hier heißt es: Dran bleiben. Ich zupfe jedes Mal etwas weg, wenn ich durch den Garten laufe, sodass ich das Unkraut gut im Griff habe. Natürlich macht ein Garten Arbeit, aber er ist mein Hobby.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein