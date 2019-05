von Christl Eberlein

Leben und Sterben gehören von der Geburt an zusammen. Und doch gibt es viele Menschen, die sich gedanklich lieber nicht mit dem Tod beschäftigen, sogar Angst davor haben. Davon sind auch die 15 Mitglieder der Hospizgruppe Pfullendorf nicht ausgenommen. Sie haben sich aber dafür entschieden, sich dem Thema zu stellen, sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen und auch anderen dabei zu helfen, wenn die Zeit des Sterbens naht.

Veranstalter überrascht von der großen Zahl der Interessierten

Ursula Barry ist Einsatzleiterin der Hospizgruppe Pfullendorf. Gemeinsam mit Birgit Endres, Fachkraft für Palliative Care und Leiterin von Vorbereitungskursen, stellte sie die ehrenamtliche Tätigkeit bei einem Informationsabend im Kolpinghaus vor. 30 Frauen und Männer, die sich für die Hospizarbeit und den Vorbereitungskurs interessieren, waren zu der Veranstaltung gekommen. Mit so vielen Interessierten hatten die Veranstalter nach eigenem Bekunden nicht gerechnet.

Neuer Ausbildungskurs startet am 14. September

Weil in Pfullendorf neue Sterbebegleiter fehlen, startet am 14. September ein Ausbildungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. „Wir hatten gehofft, dass vielleicht zehn Interessenten zu unserem Informationsabend kommen“, sagt Ursula Barry. Sie hat durch den großen Zuspruch die Hoffnung, dass sich tatsächlich mindestens acht Frauen und Männer für den Kurs anmelden, damit er stattfinden kann. Das wird sich am 20. Mai zeigen, wenn mit den Interessenten einzelne Gespräche geführt werden und eine verbindliche Anmeldung entgegengenommen wird.

Bislang nur ein Mann unter den Sterbebegleitern

„Es wäre sehr wünschenswert, wenn wir ein paar männliche Begleiter gewinnen könnten“, sagt die Einsatzleiterin. Bisher gebe es in Pfullendorf nur einen Sterbebegleiter. Einige männliche Hilfesuchende hätten es gern, wenn sie von einem Mann begleitet würden, doch das sei durch den Mangel oft nicht machbar.

Sterbende und deren Angehörige nicht allein lassen

Die Aufgaben in der Sterbebegleitung sind vielfältig. Eine der Hauptaufgaben besteht darin, alte, schwer kranke und sterbende Menschen zu begleiten, für sie da zu sein, ihnen Halt und Trost zu spenden und auch Mut zu machen. Die Hospizbegleiter werden gerufen, damit die Sterbenden nicht allein sind. Das gilt auch für deren Angehörige. Und nicht grundsätzlich endet die Arbeit der Helfer mit dem Tod des Betreuten.

Hospizbegleiterin über ihre Tätigkeit: „Von Mensch zu Mensch verschieden“

Wer sich für eine Tätigkeit in der Hospizarbeit entscheidet, erlebt ganz unterschiedliche Situationen. Hospizbegleiterin Sabine Fischer beschreibt: „Was wir tun, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Manche möchten mit uns sprechen, manche möchten zuhören, beten, singen. Einige brauchen es, dass man ihre Hand hält, oder möchten gerne einmal umarmt werden. Es kommt aber auch vor, dass wir einfach nur da sind.“ Einsatzleiterin Ursula Barry ergänzt: „Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, was die Menschen sich wünschen und brauchen.“

„Niemand muss eine eigenen Grenzen überschreiten“

Bei der Informationsveranstaltung betonte sie, dass es bei der Sterbebegleitung keinerlei Zwang gebe. Natürlich müsse man für sich geklärt haben, was man bereit sei zu geben, aber seine eigenen Grenzen müsse dabei niemand überschreiten. Wenn eine Aufgabe bestehe, die man nicht leisten könne, dann sei es kein Problem, dies zu äußern. Das sei ein zentraler Punkt, den man in der Vorbereitung lerne.

Teilnehmer lassen sich im Kurs auf Thema Tod und ihre eigenen Ängste ein

Zu den Inhalten des Kurses gehöre, sich auf das Thema Tod einzulassen, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, sich in der Gruppe zu öffnen und das zuzulassen, was die Beschäftigung mit dem Sterben mit einem macht. Dies werde im geschützten Rahmen der Hospizgruppe und mit der Kursleiterin behandelt.

Zwei Hospizbegleiterinnen erzählen

Die 65-jährige Gerda Walter gehört seit zehn Jahren zur Hospizgruppe Pfullendorf. | Bild: Christl Eberlein

Gerda Walter (65) ist Zahnärztin im Ruhestand und lebt seit 2006 in Pfullendorf. Zehn Jahre lang gehört sie bereits zur Hospizgruppe Pfullendorf. Sie war auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit und besuchte eine Informationsveranstaltung über den Vorbereitungskurs zur Sterbebegleiterin. „Ich empfand den Tod als Tabuthema, dem ich mich stellen wollte.“ Rund 20 Menschen hat sie in ihrer Zeit als Sterbebegleiterin bisher betreut. Neben den für sie kostbaren Erfahrungen bei dieser Arbeit schätzt sie die Gemeinschaft und die Verbundenheit in der Gruppe.

Die 65-jährige Anna Kratzert aus Denkingen wollte in ihrem Ruhestand ehramtlich tätig sein. | Bild: Christl Eberlein

Anna Kratzert (65) schloss im November 2018 den Vorbereitungskurs zur Sterbebegleiterin ab. „Wenn ich in Rente gehe, übernehme ich ein Ehrenamt“, stand für die ehemalige Inhaberin eines Reformhauses mit Parfümerie aus Denkingen fest. Mit der Thematik Tod wurde sie schon mehrere Male innerhalb ihrer Familie konfrontiert. Sie sei sich daher schnell im Klaren gewesen, dass sie sich auch für Fremde gut einbringen könne, wenn die Zeit des Sterbens komme. Sie habe den Vorbereitungskurs als eine große Bereicherung erlebt. Die Gefühle und die Dankbarkeit der Menschen, die sie bisher betreut habe, gäben ihr viel zurück.