Zwei Fußballspiele, die jeweils mit 0:1 verloren gehen und dennoch höchst unterschiedliche Reaktionen auslösen: Bei der Fußballweltmeisterschaft verlor die deutsche Truppe ihr erstes Gruppenspiel gegen Mexiko mit 0:1 verloren und das ganze Land trägt Trauer. Im Relegationshinspiel zum Aufstieg in die Landesliga unterlag der SV Denkingen dem FC Hochemmingen gleichfalls mit 0:1 und bei SVD-Manager Markus Kempf und dem gesamten Verein wird keine Trübsal geblasen, sondern alle freuen sich auf das entscheidende Rückspiel am kommenden Sonntag, 24. Juni (15 Uhr in der HFM-Arena). "Ich finde Relegation einfach Klasse und wir werden für ein super Jahr 2018 belohnt, indem wir die Chance auf den Aufstieg haben", berichtet Kempf, der 2001 als Spielertrainer den SVD in die Landesliga führte, von einer tollen Atmosphäre in Hochemmingen. "Das ist ein Verein wie wir, mit Kameradschaft und Gemeinschaft", erzählt der 50-Jährige, der sich bei den Alten Herren des SC Pfullendorf fit hält und gemeinsam mit Ulrich Reichle den SVD managt. Nicht nur deshalb weist Kempf immer wieder darauf hin, wie wichtig der SCP für die regionale Fußballszene sei, denn von deren guter Jugendarbeit profitierten alle Vereine der Umgebung. Wer es beim frisch gebackenen Verbandsligaaufsteiger nicht in die erste Mannschaft schaffe, kehre häufig zum Heimatverein zurück. Stolz sei man, wenn ein heimischer Kicker den Sprung in den SCP-Kader sprich die die Höherklassigkeit packe. Stolz ist Markus Kempf auch auf die aktuelle Truppe, die sich sportlich enorm weiterentwickelt habe und besonders in der Rückrunde sich spielerisch auf hohem Niveau präsentierte, wie auch gegnerische Trainer öfters bestätigten. In Hochemmingen verfolgten 800 Besucher das Hinspiel, darunter 200 bis 250 Fans aus Denkingen. Am Sonntag hofft Kempf, dass man das selbst gesteckte Zuschauerziel erreicht, nämlich mindestens soviele Besucher wie Denkingen Einwohner hat – also mindestens 900.

Auf die Frage, was passiert, wenn der SVD am Sonntag den Aufstieg verpasst, hat der Manager eine kurze Antwort: "Nichts!" Man werde mit der jungen, ambitionierten Truppe dann weiter in der Bezirksliga spielen und einen neuen Anlauf nehmen. Auf die Vereinseele hat das Spiel ohnehin keinen Einfluss, denn beim SVD stimmt die Gemeinschaft, was sich beispielsweise auch beim Engagement zeigt. So wurde in Eigenleistung ein dritter Trainingsplatz gebaut, um den drei aktiven Mannschaften, drei Damenteams und den acht Jugendmannschaften, die man in Spielgemeinschaft mit dem SV Illmensee und dem TSV Aach-Linz betreibt, optimale Trainingsbedingungen zu bieten. Und, darauf sind die Verantwortlichen besonders stolz: "Bei uns wird kein Spieler bezahlt", ergänzt Markus Kempf, dass bis auf einen Kicker der ersten Mannschaft niemand weiter als fünf Kilometer zum Training fahren muss.

Mal schauen, ob die deutsche WM-Elf in Russland am Samstag im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden einen Sieg vorlegt und der SVD am Sonntag mit einem Erfolg in die Landesliga aufsteigt. Dann wären alle Fußballfans glücklich.

Relegation Als Tabellenzweiter der Bezirksliga Bodensee kämpft der SV Denkingen gegen den FC Hochemmingen um den Aufstieg in die Landesliga Südbaden Staffel 3. Bei diesen Spielen kommt die Europapokalarithmetik zum Tragen. Nach der 0:1-Niederlage beim Hinspiel, muss der SVD im Heimspiel am Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um den Aufstieg zu schaffen. Bei einem 1:0 nach 90 Minuten folgt eine Verlängerung, die 30 Minuten dauert. Sollte es nach 120 Minuten ebenfalls noch 1:0 stehen, dann gibt es ein Elfmeterschießen. Die Hochemminger erwarten eine große Unterstützung ihrer Fangemeinde und haben schon mehrer Busse gechartert. (siv)

Neues Jugend- und Trainerkonzept entwickelt Zügig und zufriedenstellend verlief die Hauptversammlung des SV Denkingen, meldet der SVD in einer Pressemitteilung. Vorsitzender Gebhard Restle zeigte sich mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden und freute sich darüber, dass sich die junge erste Mannschaft den Relegationsplatz sichern konnte. Die zweite und dritte Mannschaft konnten zwar sportlich den Klassenerhalt sichern, gehen aufgrund zahlreicher Abgänge zur neuen Saison aber beide eine Klasse tiefer an den Start. Die Damenmannschaft sicherte sich die Meisterschaft und steigt in die Bezirksliga auf. Außerdem erreichte man das Finale des Bezirkspokals. Nachdenklich stimmt Gebhard Restle die Tatsache, dass im Laufe der Saison sehr viele Jugendliche mit dem Fußballspielen aufgehört haben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat der SV Denkingen mit Manuel Rothmund (Spieler erste Mannschaft und Besitzer der DFB-Elite-Jugend-Lizenz) ein neues Jugend- und Trainerkonzept entwickelt. Dies zeigt, so der scheidende Jugendleiter Andreas Kugler, dass die Jugendarbeit beim SV Denkingen nach wie vor ein zentrales Thema ist. Von der A-Jugend bis zu den Bambini, teils in Spielgemeinschaften mit dem TSV Aach-Linz und der SG Illmensee-Heiligenberg, konnten alle Altersklassen besetzt werden. Darüber hinaus stellte der Verein in der abgelaufenen Spielzeit zwei Mädchenmannschaften. Mit der E1- und D1-Jugend konnten in diesem Jahr wieder zwei Meister gestellt werden. Kassierer Florian Blum konnte bei seinem ersten Kassenbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Plus von 8000 Euro vermelden. Im Anschluss wurden durch die Versammlung noch einstimmig die neuen Mitgliedsbeiträge beschlossen. Die Anpassung sei notwendig, so Gebhard Restle, dass für die Jugendarbeit weiterhin optimale Ausbildungs- und Trainingsbedingungen angeboten werden können.Bei den Wahlen hatte man keine Probleme die vakanten Positionen zu besetzen. Tobias Rimsberger folgt als Jugendleiter seinem Vorgänger Andreas Kugler, der berufsbedingt sein Amt niederlegt. Andreas Reichle als 2. Vorsitzender und Stefan Rimsberger als Schriftführer wurden bestätigt.

