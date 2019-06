Vorrundenspiele auf allen Sportanlagen

Vor vier Jahren entschlossen sich die Fußballvereine SC Pfullendorf, SV Denkingen und TSV Aach-Linz, allen voran die für die Jugendarbeit Verantwortlichen, ein gemeinsames Nachwuchsturnier zu veranstalten. Die „Linzgau Trophy“ wurde aus der Taufe gehoben, und das international hervorragend besetzte Turnier für U13 und U15-Teams bei vielen Fußballvereinen mittlerweile einen hohen Stellenwert. Und auch manche Talentspäher haben sich das Datum im Kalender rot angestrichen. Mit dem Engagement des Sanitärherstellers wurde mit der „Geberit-Trophy“ ein neuer Name entwickelt, wobei das Konzept sich nicht verändert hat. Die Vorrundenspiele werden auf den Sportplätzen in Pfullendorf, Denkingen und Aach-Linz durchgeführt, während am Sonntag nur auf den vier Plätzen in Pfullendorf gespielt wird und die Finalspiele am Sonntag für beide Altersklassen in der Geberit-Arena stattfinden. „Mit 24 Mannschaften ist das Turnier seit langem ausgebucht“, freut sich Manfred Bantle vom SC Pfullendorf, der seit Beginn federführend bei der Organisation mitwirkt.

Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Aber nicht nur die Quantität verspricht ein tolles Fußballwochenende, sondern vor allem auch die Qualität der teilnehmenden Mannschaften. In der Altersklasse U13 versucht das Team vom FC Schaffhausen (Schweiz) seinen Turniererfolg von 2018 zu wiederholen. Mit am Start auch der Gewinner von 2017 das Team aus der Jahnschmiede des SSV Jahn Regensburg. Zum ersten Mal im Linzgau mit dabei der TSV 1860 München. Eine große Rolle bei der Titelvergabe wird sicher das TOP-Nachwuchsteam des Schweizer Proficlubs Grasshopper Zürich spielen. Zu den weiteren Favoriten zählen sicherlich aus Österreich die Landesauswahl AKA Vorarlberg sowie aus Deutschland die Stuttgarter Kickers, der SSV Reutlingen 1905 und der SSV Ulm 1846.

SC Freiburg und Stuttgarter Kickers

Das Feld bei der U15 führen die Teams aus den Nachwuchsleistungszentren des SC Freiburg, SSV Jahn Regensburg und der Stuttgarter Kickers an. Diese Teams spielen in der C-Junioren Regionalliga, der höchsten Liga dieser Altersklasse in Deutschland. Mit dabei aus der höchsten Liga aus Österreich ist die Landesauswahl aus Vorarlberg. Ebenso vorne zu erwarten sind die Teams aus der EnBW Oberliga mit dem SSV Reutlingen 1905 und dem FC 03 Radolfzell. Gespannt darf man auf das Abschneiden der regionalen Teams mit dem FV Ravensburg, FC 08 Villingen, SG Denkingen/Aach-Linz und dem SC Pfullendorf sein.

Spielzeiten werden verkürzt

Auch mit den tropischen Temperaturen, die am Wochenende erwartet werden, hat sich das Organisationsteam um Manfred Bantle seine Gedanken gemacht. So wurden die Spielzeiten bei der U13 auf 20 Minuten und bei der U15 auf 25 Minuten verkürzt. Am Spielfeldrand stehen viele Wassereimer und die Feuerwehr Pfullendorf schließt Schläuche an einen Hydranten am Buskäfig an, sodass die Spieler dort eine kalte Dusche bekommen. Dazu gibt es genügend Kühlschränke und Mineralwasser für die Teams. „Die Stadtwerke gewähren allen Teilnehmern, Trainer und Betreuern an den zwei Tagen freien Eintritt ins Waldfreibad“, freut sich Bantle über die generöse Geste der Kommune.

Stargast ist Helgi Kolvidsson

Die Vorbereitungen für das Mammutturnier laufen bereits seit etlichen Monaten, um die 500 Jugendliche über zwei Tage zu betreuen und Übernachtungsmöglichkeiten zu stellen. Nebst Gastfamilien sind die Jugendlichen in Sporthallen, den jeweiligen Vereinsheimen sowie in der Staufer Kaserne in Pfullendorf untergebracht. Das Rahmenprogramm kommt ebenfalls nicht zu kurz. Als Stargast nimmt an der Siegerehrung der Fußball Nationaltrainer Lichtensteins Helgi Kolvidsson teil, der etliche Jahre für den SC Pfullendorf spielte und den Club auch trainierte. Die Siegerehrung am Sonntag wird von den Cheerleaders der American Footballer Razorbacks aus Ravensburg umrahmt.