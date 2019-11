Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizei laut eigenem Bericht in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr im Bereich Härle einem älteren Mann in einer Notlage helfen. Der Nachbar hatte aus einem neben seiner Wohnung befindlichen Wohnblock laute Hilferufe vernommen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der um Hilfe rufende Mann die Tür nicht mehr öffnen konnte. Er war vermutlich wegen eines Schlaganfalls gestürzt. Die Feuerwehr öffnete die Tür. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.