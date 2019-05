Am Donnerstag staute sich zeitweise der Verkehr vor den beiden temporär aufgestellten Ampeln an der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Vor allem zur Hauptverkehrszeit brauchte man etwas länger, um durch die Stadt zu kommen. Der Grund: Sanierungsarbeiten am Stadtgarten-Kreisel. Die Franz-Xaver-Heilig-Straße ist eine der Hauptverkehrsadern in Pfullendorf.

Randsteine haben sich gelöst

Unter anderem durch Räumfahrzeuge im Winter und den Schwerlastverkehr ist es zu verschiedenen Beschädigungen am Kreisverkehr gekommen, wie der SÜDKURIER von Jörg-Steffen Peter erfuhr. „Durch die Drehbewegungen mit der großen Tonnage haben sich Randsteine gelöst und wurden herausgedrückt“, erklärte der Stadtbaumeister.

Kreisverkehr nur halbseitig benutzbar

Mehrere Spezialfirmen sind unter Federführung des örtlichen Tiefbauunternehmens Strobel damit beschäftigt, die Schäden zu beheben. Der Kreisel ist vorübergehend nur halbseitig benutzbar, das heißt, die Autos können aktuell nur auf einer Hälfte und im Wechsel die Kreuzung passieren.

Verkehr wird teilweise umgeleitet

Wer vom „Alten Spital“ oder der Bergwaldstraße kommt, wird von rot-weißen Absperrschranken von der Einfahrt in den Kreisel abgehalten. Hier wird der Verkehr über die Winkelgasse und die Straße „Am Stadtgarten“ umgeleitet. „Wir haben uns nicht für eine großräumige Umfahrung, sondern für die Ampellösung entschieden, um den Verkehrsfluss am wenigsten zu tangieren“, so Peter. Die Bauarbeiten werden noch ein paar Tage dauern.

Sanierungsarbeiten fallen noch in Gewährleistung

Es handelt sich um die ersten Sanierungsarbeiten am Stadtgarten-Kreisel. Sie fallen noch in die Gewährleistung. Die Neugestaltung der Kreuzung – weg von der früheren Ampelkreuzung, hin zum Kreisverkehr – begann im April 2016. Seit Dezember 2016 ist der Kreisel offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Bepflanzung und Gestaltung erfolgte im Frühjahr 2017.

In nicht allzu ferner Zukunft wird es erneut eine Kreisel-Baustelle geben, welche die Geduld der Autofahrer auf die Probe stellen dürfte. Der Kreisel beim Büromarkt Klaiber/Backhaus Mahl soll einen „vierten Arm“ bekommen, der das Gebiet der ehemaligen Ziegelei Ott erschließt.