Jana Braun, Auszubildende Immobilienkauffrau im 1. Lehrjahr, berichtet über ihren Ausbildungsbeginn bei der GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbh (GSW) mit Sitz in Sigmaringen: „Der Ausbildungsstart ist wohl am besten mit einem Sprung ins kalte Wasser zu vergleichen. Man weiß nicht genau was oder wer einen erwartet. Komme ich mit allen Kollegen und Vorgesetzten gut aus? Werde ich mich gut anstellen? Und nicht zu vergessen die Frage: Was ziehe ich an?

Die ersten Tage bei der GSW waren sehr aufregend. Zu Beginn wurde ich durch das eindrucksvolle Verwaltungsgebäude der GSW am Leopoldplatz geführt und allen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Hierbei konnte ich schon einen guten ersten Eindruck von den jeweiligen Abteilungen und der allgemeinen Atmosphäre im Unternehmen gewinnen. Die Offenheit und Freundlichkeit meiner neuen Kolleginnen und Kollegen beruhigten mich recht schnell.

Bereits in meiner ersten Woche stand das 70-jährige Unternehmensjubiläum der GSW an. Zwei Azubi-Filme, welche man inzwischen auch auf dem YouTube Kanal der GSW finden kann, wurden gedreht – eine tolle Erfahrung gleich am Ausbildungsbeginn. Und ich bezog natürlich auch meine erste Ausbildungsstelle in der Abteilung Mietverwaltung. Innerhalb weniger Tage durfte ich schon selbstständig viele verschiedene Aufgaben übernehmen wie zum Beispiel Telefonate mit Mietern führen oder Mietverträge erstellen. Hierbei konnte ich mich bei jeglichen Fragen an meine Kolleginnen und Kollegen wenden. Die bearbeiteten Unterlagen wurden gemeinsam besprochen und es galt das Motto „Aus Fehlern lernt man.“

Die Ausbildung bei der GSW kann ich nur empfehlen, da man von A – Z alles über die Immobilienbranche vermittelt bekommt und in allen Abteilungen sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen hat, die einen immer unterstützen.“