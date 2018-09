Bild: Johanson, Kirsten

Mit großem Interesse verfolgten zahlreiche Zuschauer am Samstag die Hausmodenschau bei Langer Mode in Pfullendorf. In drei Shows mit jeweils dreizehn Durchgängen präsentierten sechs Models, darunter ein Mann, die aktuelle Herbst- und Winterfashion. Wie die Kollektionen zeigten, machen Strick und Webpelz die zu erwartende Kälte erträglich. Es kommt viel Jersey-Stoff zum Einsatz, was für hohen Tragekomfort sorgt. "Das Glencheck-Muster ist ein wichtiges Thema", sagte Sonja Langer. Die Chefin hat die 45-minütigen Fashion-Shows moderiert.

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

Bild: Johanson, Kirsten

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein