Pfullendorf vor 22 Stunden

Hans-Jürgen Wöttke aus Pfullendorf ist vor 20 Jahren nach Finnland ausgewandert: Was vermisst er, was vermisst er nicht?

Hans-Jürgen Wöttke ist vor fast 20 Jahren aus Liebe zu seiner Ehefrau Marja ausgewandert. Der gebürtige Pfullendorfer lebt mit seiner Familie in Nordfinnland. Im Interview erzählt er, wie es ihm in Finnland geht und was er über seine Heimatstadt denkt.