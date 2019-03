Scheu, 30 Liter Kartoffelsuppe zu kochen oder Geschnetzeltes für vier Dutzend Kinder auf den Tisch zu bringen, hat Günter Tews gewiss nicht. Die Aussicht, für rund 50 hungrige Skifahrer über mehrere Tage sämtliche Mahlzeiten zuzubereiten, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Erstaunlich, was der Koch und Metzger im Don-Bosco-Haus alles auf einem Vier-Platten-Herd zubereitet. Fast zehn Jahre hat er für den Deutschen Alpenverein (DAV) Pfullendorf im Don-Bosco-Haus mit seinen Kochkünsten enorm zur guten Laune bei den Kinder-, Erwachsenen- und Familienskifreizeiten beigetragen.

Vor allem bei den Kindern ist der immer für ein Späßchen aufgelegte Günni sehr beliebt und Eltern vernehmen mit Staunen, dass der Nachwuchs entgegen der zu Hause an den Tag gelegten Empfindlichkeiten gegenüber Gemüse, bei der Skifreizeit sogar Salat mit Begeisterung isst. Ob es an der Salatsoße liegt? Tews zuckt mit den Schultern. Er nehme fürs Dressing auch nur Essig, Öl, etwas Sahne, Zwiebel, Kräuter, Orangensaft und Honig. Dann muss Günni sie mit seinen Nachtischen – Himbeerquark, Schokopudding und Obstsalat – bestochen haben.

Günter Tews, weiß, wie man(n) ein hungrige Meute beköstigt. | Bild: privat

Jetzt geben er und seine Frau Renate den Kochlöffel an ein jüngeres Küchenteam ab. "Es hat immer viel Spaß gemacht und hat mich nicht gestresst. Jede Skifreizeit war ein Erlebnis", sagt Tews und gibt zu, dass es ihm nicht leicht fällt, die DAV-Kochmütze an den Nagel zu hängen. Er sei stets mit ganzem Herzen dabei gewesen. Und Mühen hat das Küchenduo kein gescheut. Der Früchtetee à la Tews wird nicht einfach aus Beuteltee mit heißem Wasser zubereitet. "Wir mischen Früchte- und Malventee mit aufgeschnittenen Orangen und Zitronen und geben noch etwas Orangesaft dazu."

Suppe oder Soße aus dem Päckchen? Nicht mit Günni. Beinscheibe, Knochen, Gemüse und Kräuter schmurgelt er daheim in Pfullendorf zu feinen Fonds zusammen. Was geht, bereiten er und seine Frau zu Hause zu. Karotten und Kraut für den Salat werden zum Beispiel auch schon in Pfullendorf geraspelt und vakuumiert, denn während den Freizeiten gibt es noch genug zu tun. Und sei es, die frische Milch für den Kaba vom Bauernhof nebenan oder die Frühstücksbrötchen vom Dorfbäcker zu holen. Allein zum Vespern für die Kinder und Skilehrer auf der Piste muss das Küchenteam jeden Morgen vorm Frühstück sieben Laibe schmieren.

Zum Kochauftrag durch den Sohn gekommen

Zu seinem Kochauftrag beim DAV kam Tews durch seinen Sohn Fabian, der früher die DAV-Skischule leitete. Nachdem die Küchen-Vorgängerinnen Franziska Seeger und Uschi Zimmermann aufgehört hatten, wandte sich Tews junior an Tews senior. "Du bist doch in Rente, du könntest doch..."

Erfahrung von der Bundeswehr mitgebracht

Erfahrungen in Sachen Gemeinschaftsverpflegung vom Einkauf bis zur Abrechnung bringen sowohl Günter als auch Renate Tews mit. Er war Verpflegungsfeldwebel bei der Bundeswehr, sie hat bei der Bundeswehr gut zehn Jahre die Speisepläne ausgeklügelt. Logistisch ist es eine Herausforderung, für so viele Esser zu planen. Für die Einlage in der Flädlesuppe braucht es gleich mal vier Kilo Mehl und 40 Eier. Neun Pakete Nudeln macht einmal Schinkennudeln für alle. Was Günni an frisch gekochter Hausmannskost auftischte, kam super an. "Kinder sind da sehr ehrlich, wenn es ihnen nicht schmeckt." Leer gefutterte Schüsseln und Komplimente für die Kochkünste machen das Küchenteam stolz und glücklich. "Diese Wertschätzung tut schon gut", sagt Tews. Sehnsucht, auch mal auf die Piste zu gehen, statt Geschirr zu spülen und am Herd zu stehen, haben die beiden nicht verspürt. "Das Spülen mit Ausblick auf das Dorf war wie Meditation", schmunzelt seine Frau. Und Günni fügt hinzu, dass die Sonnenaufgänge in den Bergen immer ganz besonders schön sind.