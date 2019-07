Auch in diesem Jahr besuchten Musiker des Musikvereins Denkingen die heimische Grundschule. Die Musiker stellten den Mädchen und Jungen den Verein und die verschiedenen Instrumente vor, teilt Jugendleiterin Ann-Kathrin Vogler in einem Pressetext mit. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war es, die Instrumente selbst ausprobieren zu können.

Kinder nehmen Angebot mit Begeisterung an

„Ob Saxofon, Querflöte, Trompete, Tenorhorn, Schlagzeug oder Percussion, die Kinder nahmen das Angebot mit viel Freude und Begeisterung an“, freut sich Vogler über die Begeisterung der Grundschulkinder.

Sie und ihre Musikkollegen hoffen, dass sie mit der Aktion die Neugierde der Kinder am Musizieren geweckt haben. Die nächste Gelegenheit, den Musikverein und den Nachwuchs kennenzulernen, haben Interessierte am Freitag, 12. Juli. Dann findet im Probelokal in Denkingen ab 18 Uhr ein öffentliches Wiesenkonzert der Jugendkapelle Burgweiler-Denkingen (Bude) statt.

Seit 2015 eine gemeinsame Jugendkapelle

Bekanntlich haben sich die beiden Musikvereine bei der Förderung des Nachwuchses zusammengetan und 2015 eine gemeinsame Jugendkapelle gegründet. „Bringen Sie doch eine Picknickdecke und eigene Snacks zum Picknicken mit“, lädt Ann-Kathrin Vogler ein. Im Anschluss an das Konzert können die Instrumente nochmals ausprobiert und Informationen über die Ausbildung im Verein eingeholt werden.