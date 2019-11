von Stefanie Lorenz stefanie.lorenz@suedkurier.de

Ein Dream-Team bei der Sportlerehrung: Mit dem versierten Moderator Jens Zimmermann und dem besonders sympathischen Paralympics-Goldmedaillengewinner Niko Kappel als Ehrengast hat die Stadt Pfullendorf zwei wahre Glücksgriffe für die diesjährige Veranstaltung am Mittwochabend gemacht. Der Funke der beiden Akteure auf der Bühne sprang sowohl auf die insgesamt 108 jungen, geehrten Sportler über, als auch auf das Publikum im voll besetzten Rats- und Bürgersaal. Für schöne Musik sorgte der junge Tastenvirtuose Immanuel Taraca.

Waschechte Bezirksmeister im Bezirk Bodensee wurden die D1 Junioren des SC Pfullendorf mit den Trainern Peter Büttner und Peter Axt. Für diesen Erfolg wurden die Fußballer bei der Sportlerehrung ausgezeichnet. Unser Bild zeigt im Vordergrund Moderator Jens Zimmermann im Gespräch mit Spieler Max Seiler. | Bild: Lorenz, Stefanie

Sein Spitzname ist „Bonsai“. Und klein, aber stark ist Niko Kappel tatsächlich. Mit seinen muskelbepackten 1,41 Metern Körpergröße stemmt er stolze 170 Kilogramm im Bankdrücken, wie die Besucher der Pfullendorfer Sportlerehrung in einem Einführungsfilm über den Ehrengast erfahren. Gerade erst ist der Kugelstoßer von der Para-WM der Leichtathleten in Dubai zurückgekommen, dort hatte er am 10. November die Silbermedaille erkämpft. Diese hat er natürlich mit im Gepäck und die jungen Pfullendorfer Sportler werden später am Abend die glänzende Medaille noch ausgiebig bestaunen. Kappel kann auch eine Goldmedaille sein Eigen nennen, dieses errrang er bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro.

Unverkrampfter Umgang mit der Kleinwüchsigkeit

Doch es sind nicht sportliche Erfolge, mit denen der 24-Jährige am Mittwoch punktet. Es ist seine fröhliche, sympathisch-selbstironische Art, die das Pfullendorfer Publikum sofort für ihn einnimmt. Niko Kappel lacht gerne und es macht Spaß, mit ihm gemeinsam zu lachen. So witzelt er über seinen „Karriere“ als Jugendfußballer: „Ich war das Kopfballungeheuer“, um dann zu bekennen, dass er wohl doch eher für die Eckbälle zuständig war. Auch dass er aufgrund des viel zu langen Trikots eigentlich die Sporthose hätte weglassen können, sorgt für viele Lacher. Es tut gut, wie wunderbar unverkrampft Niko Kappel mit seiner Kleinwüchsigkeit umgeht. Im Talk mit Moderator Jens Zimmer zeigt sich letzterer als sehr gut vorbereiteter und versierter Gesprächsleiter mit interessanten Fragen.

Der sympathische Ehrengast Niko Kappel ist am Ende umringt von zahlreichen jungen Fans, die sich ein Autogramm oder ein Selfie mit dem Sport-Star abholen. | Bild: Lorenz, Stefanie

Auch das Thema „Inklusion“ wird nicht ausgelassen. Dazu hat der Ehrengast eine spezielle Meinung. Niko Kappel ist wichtig, dass Inklusion nicht zum Zwang wird und auch nicht einseitig bleibt. „Ich möchte Teil der Gesellschaft sein, so wie jeder andere auch. Mit allen Vor- und Nachteilen dieser Gesellschaft“, sagt er. Der Para-Sportler hat das Glück gehabt, in seiner Kinderheit und Jugend weder Mobbing, noch Ausgrenzung erfahren zu müssen. Auf der anderen Seite hätten ihm Eltern und Freunde aber auch keine Sonderbehandlung zuteil werden lassen.

Der Rats- und Bürgersaal war bis in die letzten Reihen hinein gefüllt, so viele Gäste nahmen an der Sportlerehrung der Stadt Pfullendorf teil. | Bild: Lorenz, Stefanie

Viel Lob für die jungen Sportler

Bei der feierlichen Sportlerehrung finden Jens Zimmermann und Niko Kappel anerkennende Worte und auch den einen oder anderen Tipp für die jungen Pfullendorfer. Etwa für die Leichtathleten des TSV Aach-Linz, von denen einige breit aufgestellt sind, beispielsweise mit Sprint, Staffellauf und Weitsprung. Als sie erzählen, dass sie sich noch nicht für eine konkrete Disziplin entschieden hätten, rät Kappel dazu, unbedingt bei dem zu bleiben, was am meisten Freude bereitet. Mit Cedric Abt vom Radlerclub Pfullendorf kann am Mittwoch ein besonders erfolgreicher Radfahrer geehrt werden. „Wir haben gerade eine schöne Nachricht bekommen, du bist jetzt auch Mitglied der Nationalmannschaft“, verkündet Jens Zimmermann unter dem donnernden Applaus der Zuhörer.

Erst acht Jahre alt und schon ein ausgezeichneter Judoka: Heiko Waitschull hat bei den Bezirksmeisterschaften U10 den 1. Platz abgeräumt. Mit ihm freuen sich Niko Kappel (rechts) und Moderator Jens Zimmermann. | Bild: Lorenz, Stefanie

Die Sportlerehrung spiegelt auch die erfolgreiche Jugendarbeit der Pfullendorfer Vereine wider. Ob Turnverein, SC Pfullendorf, Radlerclub oder TSV Aach-Linz: Zahlreiche Mannschaften und Einzelsportler haben ihre Erfolge im Schoß ihres Vereins errungen. „Wo kann man nicht schöner und besser erwachsen werden als im Vereinssport?“, betont Bürgermeister Thomas Kugler. Immer wieder wird auch das Engagement der Trainer hervorgehoben.

Auszeichnung für Schüler des Staufer-Gymnasiums

In diesem Jahr sind es aber nicht nur die Mitglieder der Sportvereine, die sich über die Auszeichnung freuen dürfen. Für ihre Teilnahme beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia„ werden fünf Schüler des Staufer-Gymnasiums geehrt. Sie hatten den ersten Platz im Finale des Regierungspräsidiums Tübingen sowie den zweiten Platz beim Landesfinale in der Altersklasse Jahrgang 2006 und jünger erreicht.

Umringt von jungen Fans ist am Ende Niko Kappel, der geduldig Autogrammkarten schreibt, Selfiewünsche erfüllt und Fragen beantwortet. Abschließend trägt er sich in das Goldene Buch der Stadt Pfullendorf ein.

Die geehrten Sportler TC Pfullendorf: Finn Hummel und Marlon Thiel-Gomez

Finn Hummel und Marlon Thiel-Gomez TV Mengen Judo: Heiko Waitschull

Heiko Waitschull Radlerclub Pfullendorf: Cedric Abt

Cedric Abt TSV Aach-Linz Leichtathletik: Tim Scheuble, Finn Klöckler, Paolo Herdt, Anna Lohr, Sofia Scherzinger, Maya Keller, Lina Deufel, Luna-Minu Riegger, Tamara Schraudolf, Annika Restle, Elin Rosenthal, Milena Herdt, Jason Leimer

Tim Scheuble, Finn Klöckler, Paolo Herdt, Anna Lohr, Sofia Scherzinger, Maya Keller, Lina Deufel, Luna-Minu Riegger, Tamara Schraudolf, Annika Restle, Elin Rosenthal, Milena Herdt, Jason Leimer Turnverein Pfullendorf, Geräteturnen: Maximilian Glaeser

Maximilian Glaeser Tunverein Pfullendorf, Schwimmen: Marius Roth

Marius Roth Turnverein Pfullendorf, Handball: D1 Jugend männlich, C Jugend männlich

D1 Jugend männlich, C Jugend männlich Staufergymnasium, Geräte- und Kunstturnen, Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“: Piroska-Lilli Ackers, Maximilian Glaeser, Ben Müller, Laila Müller, Paul Würms

Piroska-Lilli Ackers, Maximilian Glaeser, Ben Müller, Laila Müller, Paul Würms SC Pfullendorf: E1 Junioren, E2 Junioren, D1 Junioren, B2 Junioren (slo)