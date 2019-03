Großes Glück hatten der Fahrer eines Linienbusses sowie seine sieben Fahrgäste, als der Bus auf schneeglatter Fahrbahn am Montagmorgen auf der L 194, kurz nach dem Ortsausgang Aach-Linz, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Wiese zum Stehen kam, informiert die Polizei. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Bus sowie einem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Fahrgäste konnten später in einen nachfolgenden Linienbus umsteigen.

Ein Autofahrer fuhr am Montagmorgen die L 194 aus Richtung Aach-Linz n Richtung Pfullendorf und musste am Gaisweiler Kreisel abbremsen, da sich dort bereits ein Kieslaster befand. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte das Auto zu weit und prallte im Kreisverkehr in den Muldenauflieger des Lastwagens. Hierdurch entstand am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden in Höhe von 4500 Euro. Nach dem Anstoß setzte der unbekannte Lastwagenfahrer seine Fahrt fort. Ebenfalls am Gaisweiler Kreisel kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Autofahrer rutschte aufgrund Schneeglätte in einen vor ihm am Kreisverkehr haltenden Lastwagen. Am Auto wurde die gesamte Front deformiert, sodass hier von einer Schadenssumme von mindestens 6000 Euro ausgegangen werden muss. Verletzt wurde niemand.