34-Jährige tot in Wohnung aufgefunden

Noch keine offiziellen Erkenntnisse gibt es von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Hechingen zum gewaltsamen Tod einer 34-jährigen Frau, die am Donnerstagabend mit Stichverletzungen leblos in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Haus aufgefunden wurde. Als mutmaßlicher Täter wurde der 33-jährige Ehemann in Biberach festgenommen, wo er selbst bei der dortigen Polizeistelle den Beamten von der Gewalttat in Pfullendorf berichtet hatte. Der Mann wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nachbarin hörte laute Schreie

Nach Informationen des SÜDKURIER gab es am Tattag schon frühmorgens einen heftigen Streit zwischen den Eheleuten. "Ich habe Schreie gehört, mir aber nichts dabei gedacht", erzählt eine Nachbarin. Auf einer Facebook-Seite hat sich indessen ein ehemaliger Wohnungsnachbar zu Wort gemeldet und berichtet von einem Streit der Eheleute auf der Straße im vergangenen Jahr, wo er dann eingegriffen habe.

Nachdem der Mann in Biberach die Polizei von Vorkommnissen in Pfullendorf berichtet hatte, allerdings so unvollständig und etwas wirr, dass die Beamten wohl Schwierigkeiten hatten, das Erzählte nachzuvollziehen, informierten diese ihre Kollegen in Pfullendorf, die zur Wohnadresse fuhren.

Todeszeitpunkt ist noch nicht bekannt

Noch keine offizielle Bestätigung gibt es über den Todeszeitpunkt der Mutter einer kleinen Tochter. Untersucht wird auf jeden Fall, ob die Frau schon frühmorgens die Stichverletzungen erlitten hat und ob diese Verletzungen zum Tod führten. Wenn die Frage, ob eine dieser Stiche tödlich war, nicht beantwortet werden kann, stellt sich die Frage, ob die Schwerverletzte bei rechtzeitiger Alarmierung des Notarztes noch hätte gerettet werden können. Klar ist, dass die Ermittler auch und besonders das Umfeld der Familie unter die Lupe nimmt und beispielsweise Nachbarn, Freunde und Angehörige befragt.

Mutmaßlich eine Beziehungstat

Wenn es sich bei dem gewaltsamen Tod der 34-Jährigen um eine Beziehungstat handeln sollte, wäre dies in Pfullendorf seit vielen Jahren der erste Fall von häuslicher Gewalt gegen eine Frau, die tödlich endet. Deutschlandweit kam es im Jahr 2015 in 331 Fällen zum versuchten oder vollendeten Mord oder Totschlag einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jede vierte Frau in Deutschland hat nach Angaben des Bundeskriminalamtes schon Gewalt erlebt, wobei als größte Tätergruppe die ehemaligen Partner ermittelt wurden. Experten zufolge wurden im Jahr 2015 mehr als 100 000 Frauen Opfer von psychischer, physischer und sexueller Gewalt.