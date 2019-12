Karikaturist Stefan Roth spießte auch 2019 Ereignisse in und um Pfullendorf auf.

März: Der verschmitzt grinsende Osterhase hat besondere Eier im Korb. Februar: Hehres Ziel war mehr Frauen in den Gemeinderat: Es sind jetzt drei statt vier. Juni: Die Hitze lässt sich in Pfullendorf in Ober- und Unterwelt gut aushalten. Juli: