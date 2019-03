Pfullendorf vor 9 Stunden

Gewinnversprechen: Seniorin in Pfullendorf durchschaut einen Betrugsversuch

Ein falsches Gewinnversprechen hat eine 80-Jährige in Pfullendorf durchschaut, als sie zwei Anrufe einer angeblichen Anwaltskanzlei erhielt, in denen ihr ein Gewinn von nahezu 100¦000 Euro in Aussicht gestellt wurde.