von Siegfried Volk und Jürgen Witt

Die Polizei hat in Pfullendorf in einer Wohnung eine tote Frau gefunden. Nach Informationen des SÜDKURIER wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Ein Mann war am Donnerstagabend bei der Polizei in Biberach vorstellig geworden, wobei die Beamten sich aus dessen "wirrem Gerede" keinen Reim machen konnten. Er habe von einer Toten in einer Wohnung in Pfullendorf gesprochen, und ansonsten wenig klare Angaben gemacht. Vorsichtshalber informierten die Polizisten in Biberach ihre Kollegen in Pfullendorf, mit der Bitte die besagte Wohnung aufzusuchen und nachzuschauen. Sie alarmierten die Feuerwehr Pfullendorf, die dann die Eingangstür zur Wohnung aufbrach. Dort entdeckten die Einsatzkräfte dann die tote Frau.