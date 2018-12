Nach ersten Erkenntnissen der Gerichtsmedizin, die den Tatort begutachtete und das Opfer obduzierte, wurden der 34-Jährigen mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, denen die Frau noch am Donnerstagvormittag erlag, informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz.

Die tote Frau war erst am Donnerstagabend in der Wohnung aufgefunden worden, nachdem der Täter in der Polizeidienstelle in Biberach den Beamten von dem Geschehen berichtet hatte. Bei seiner Vernehmung durch die Kriminalbeamten der Ermittlungsgruppe hat der mutmaßliche Täter nach anfänglichem Leugnen und Widersprüchen die Tat eingeräumt.

Der Beschuldigte, der sich nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung auf dem Weg zum Dienstwagen den weiteren Maßnahmen widersetzte und dabei das Fahrzeug leicht beschädigte, wurde nach seiner Vorführung beim Haftrichter in eine Haftanstalt gebracht.

Während die kriminaltechnischen Untersuchungen am Auto, mit dem der Tatverdächtige nach dem Gewaltverbrechen in den Landkreis Biberach gefahren war, zwischenzeitlich abgeschlossen sind, werden diese in der Wohnung noch fortgeführt. Ebenso dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat an.