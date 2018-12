Erstochen in der Wohnung

Die Polizei hat in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus am Donnerstagabend eine 34-jährige Frau tot aufgefunden. Die 34-Jährige wies mehrere Stichverletzungen auf, und im dringenden Verdacht, sie umgebracht zu haben, steht der 33-jährige Ehemann, der in Biberach von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. "Der beschuldigte Ehemann ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen weiterhin vorläufig festgenommen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz.

Ermittlungen dauern an

Nach Informationen des SÜDKURIER hatte sich der Mann bei der Polizei in Biberach gemeldet, wobei die Beamten sich aus dessen "wirrem Gerede" keinen Reim machen konnten. Er habe von einer Toten in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Haus in Pfullendorf gesprochen, wobei er ansonsten wenig klare Angaben machte. Vorsichtshalber informierten die Polizisten in Biberach ihre Kollegen in Pfullendorf, mit der Bitte, die besagte Wohnung aufzusuchen und nachzuschauen.

Feuerwehr bricht Wohnungstür auf

Diese alarmierten die Feuerwehr Pfullendorf, die dann die Eingangstür zur Wohnung aufbrach. Im Inneren entdeckten die Einsatzkräfte dann die tote Frau. Nach Informationen des SÜDKURIER soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Die Umstände, die zum gewaltsamen Tod der 34-Jährigen geführt haben, sind derzeit noch völlig unklar. Trotz des nächtlichen Aufgebots an Einsatzkräften und lauten Sirenen ist die Kenntnis von dem Vorfall in dem Wohngebiet nicht besonders groß. "Ich habe eine Sirene gehört, dann noch eine und noch eine", erzählt ein Anwohner, dass er ansonsten vom abendlichen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nichts mitbekommen hat. Er sei früh ins Bett gegangen, da er um drei Uhr aufstehen und sich auf den Weg zur Arbeit machen müsse. "Ich habe mein Schlafzimmer nach hinten raus", ist ein weiterer Angrenzer völlig überrascht, als er durch den SÜDKURIER von der Gewalttat in seiner unmittelbaren Nachbarschaft erfährt.