Höhepunkt des "Pfullendorfer Adventszaubers"

Im Jahr 2007 gab es erstmals beim "Pfullendorfer Adventszauber" einen besonderen Höhepunkt – die Verleihung des "Pfullendorfer Engels". Eine vergoldete Engelstatue, hergestellt vom Denkinger Kunstschmied Peter Klink, wird symbolisch an eine Einzelperson oder eine Gruppe übergeben, die sich in herausragender Weise für das Gemeinwohl engagiert. Überreicht wird der Preis beim Adventszauber jeweils am Samstagabend nach dem Abstieg des Posaunenengels vom St. Jakobus-Kirchturm, und vor der Bühne auf dem Marktplatz jubelten hunderte Besucher den stolzen Preisträgern zu.

Übergabe findet am 8. Dezember statt

Zum 11. Mal findet am 8. Dezember, im Rahmen des dreitägigen Adventszaubers auf dem Marktplatz, die Verleihung des "Pfullendorfer Engel" statt, und wieder sind alle Einwohner aufgerufen, Vorschläge zu machen. "Schön wäre, wenn auch aus den Ortsteilen verdiente Mitbürger oder Gruppen nominiert würden", hofft WIP-Vorsitzender Marco Schiedt, dass auch Einwohner aus Denkingen, Aach-Linz, Mottschieß, Otterswang, Groß- und Kleinstadelhofen oder auch Brunnhausen und Sylvenstal das ehrenamtliche Engagement von Mitbürgern in das öffentliche Licht stellen wollen.

Viele Menschen engagieren sich im Hintergrund

Aber viele Menschen engagieren sich still, leise und oftmals unbemerkt. Sie helfen in Kindergärten, sind als Hausaufgabenhelfer im Einsatz oder beim Deutschen Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk oder sonstigen Vereinigungen aktiv. Sie arbeiten in der Nachbarschaftshilfe oder betreuen privat Pflegebedürftige, organisieren Veranstaltungen oder sind seit vielen Jahren in Vereinen, Gruppen oder Einrichtungen aktiv. Nachbarn, die nach ihren alleinstehenden Mitbürgern schauen, sie zum Arzt begleiten oder den Einkauf erledigen. Helfer, die nach Feierabend anderen helfen, Formulare auszufüllen oder Behördengänge vorbereiten.

Jury bestimmt den "Pfullendorfer Engel"

Angesprochen, Vorschläge für diese besondere Auszeichnung zu machen, sind Angehörige, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler, Behörden, Vereine und Einzelpersonen, die einen "Engel" kennen und finden, dass es Zeit ist, dessen Engagement zu würdigen. Jeder Vorschlag ist willkommen und wird sorgfältig geprüft. Auch Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp, der für die Stadt in der dreiköpfigen Jury sitzt, die die Entscheidung über die Engelsvergabe trifft, hofft auf viele gute Ideen.

Vorschläge Alle SÜDKURIER-Leser und Bürger der Kernstadt und der Ortsteile sind aufgerufen, bis zum 21. November viele Vorschläge für den "Pfullendorfer Engel" zu machen. Namensvorschläge können bei der SÜDKURIER-Redaktion Pfullendorf (Hauptstraße 47, 88630 Pfullendorf) schriftlich abgegeben, gefaxt (0 75 52/92 29 62 90) oder gemailt (pfullendorf.redaktion@suedkurier.de) werden. Vorschläge können auch an Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp an die Stadtverwaltung (Fax. 0 75 52/25 10 09) oder den Vorsitzenden der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP), Marco Schiedt (info@rechtsanwalt-schiedt.de) abgegeben werden. Der Vorschlag sollte eine kurze Begründung beinhalten, warum die Person oder Gruppe ausgezeichnet werden soll. Eine Jury, bestehend aus einem Vertreter von Stadt, WIP und SÜDKURIER, ermittelt den Gewinner, der dann im Anschluss an den Abstieg des Posaunenengels am 8. Dezember von Bürgermeister Thomas Kugler geehrt wird. (siv)

