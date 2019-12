Pfullendorf/Ostrach (kaj) Doch trotz aller guten Vorsätze, dieses Mal nicht auf den letzten Drücker loszusausen, heißt es auch 2019 bei so manchen: Hoppla, am nächsten Dienstag ist der 24. Dezember, dazwischen liegt das Wochenende. Die Zeit zum Geschenkekauf wird knapp!Wer noch kurzfristig auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk ist: Ruhe bewahren. Statt sich hektisch ins Internet zu stürzen, einfach mal ins Städtle spazieren und vor Ort fündig werden. Zum Beispiel in der. Eine moderne Uhr, trendy Ohrstecker oder eine hübsche Halskette kommen bestimmt gut an. Die Geschäftsaufgabe bringt es mit sich, dass in der Schmuckgalerie die Preise purzeln.Beiist der Name Programm. Geschenke für kleine und große Leute, für den kleinen und den großen Geldbeutel findet man dort sicherlich. Vom Greifspielzeug fürs Baby bis hin zu leckeren Likören von Gourmet Berner für die Kollegin. Aus der bunten Kartenwelt kann man sich gleich die passende Grußkarte aussuchen. Katrin Klaiber (Bild unten) hat einen Wecker für aufgeweckte Mädels in der Hand und ein Tagebuch, das sich nur mit Code öffnen lässt, damit Unbefugte nicht darin herumblättern können. Evelyn Merkel präsentiert Schreibgeräte von Otto Hutt.Eine tolle Sache sind auch dieund die. Damit können sich die Empfänger nämlich selber aussuchen, was ihnen gefällt. In Pfullendorf stehen über 40 Geschäfte und Gastronomiebetriebe zur Auswahl. Der Geschenk-Gutschein kann bei den örtlichen Banken oder im Bürgerzentrum am Marktplatz im Gegenwert von 10, 15, 25 und 50 Euro erworben werden. Die Ostrach Card Gutscheine erhält man im Bürgerbüro und in der Volksbank am Schalter. Einlösbar sind sie von der Apotheke über den Friseur und Metzger bis hin zum Blumengeschäft.Wellness und Entspannung für Körper und Geist kann man auch unter den Christbaum legen. Zum Beispiel in Form eines Gutscheins vomin Waldbeuren. Der Beschenkte kann dort erholsame Stunden im Day Spa mit Sauna, Dampfbad, Massagedüsen und Sprudelbank im neuen Panorama-Hallenbad genießen. Die herrliche Aussicht auf die unberührte Naturlandschaft des Pfrunger-Burgweiler-Ried gibt es „on top“. Auch Massagen und Anwendungen eignen sich zum Verschenken oder ein romantisches Candle-Light-Dinner für zwei mit Nutzung der Wellness-Oase.