Polizei erstattet Anzeige

Das Schlagwort von der überlasteten Justiz schießt dem neutralen Beobachter durch den Kopf, während die Verhandlung gegen einen vom Leben gezeichneten Mann vor dem Amtsgericht Sigmaringen läuft. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, in angetrunkenem Zustand drei Mal die Notrufnummer „110“ ohne trifftigen Grund gewählt zu haben. Stattdessen bat er den diensthabenden Beamten in der Konstanzer Zentrale um Hilfe bei einer Mietangelegenheit. Konkret hatte er Angst vor seinem Mitbewohner, mit dem es öfters Streit mitsamt körperlichen Auseinandersetzungen gab. Als Missbrauch des Notrufs wertete die Polizei den Vorfall vom Februar 2018, erstattete Anzeige und gegen den Strafbefehl hatte der derzeit Arbeitslose fristgerecht Einspruch eingelegt.

„Habe Polizeireviere angerufen“

„Ich habe den Notruf nicht gewählt, sondern die Nummern der Polizeireviere, die ich im Handy eingespeichert habe“, beteuerte der Mann immer wieder. Er habe sich selbst gewundert, dass er immer wieder in Konstanz gelandet sei. Sein Anwalt gab dann eine Erklärung ab, in der er die Schwierigkeiten seines Mandanten mit dem Mitbewohner schilderte, der wohl im Drogenmilieu aktiv ist und an diesem Abend wieder eine Auseinandersetzung befürchtet. Hilfesuchend habe er sich an die Polizei gewandt, und sei immer wieder in der Notrufzentrale gelandet, obwohl die 110 nicht wählte.

Richterin Kirstin Selig verlas im Anschluss die aufgezeichneten Wortprotokolle der drei Anrufe, die bei der Notrufzentrale eingegangen waren. Zu hören ist, wie der Beschuldigte beim zweiten Anruf überraschend fragt: „Schon wieder Du?“ Der Beamte verbietet sich das Duzen, wobei er beim ersten Gespräch sich geduldig die Sorgen des Mannes angehört hat, den zweiten und dritten Anruf rasch beendet und den Anrufer darauf hinweist, dass er den Notruf missbräuchlich nutze, was einen Straftatbestand darstelle.

„Hatte Panik“

„Ich habe einfach Panik gehabt“, beteuerte der Beschuldigte, der seit den 90er Jahren 14 Eintragungen im Bundeszentralregister gesammelt hat, darunter Diebstahl und mehrfache Trunkenheit im Straßenverkehr. Etliche Bewährungsstrafen sowie ein Knastaufenthalt waren die Folgen. „Ich will damit nichts mehr zu tun haben“, versicherte er immer wieder, dass er deshalb die Polizei um Hilfe gebeten habe.

„Keine Rufumleitung“

Ein als Zeuge geladener Polizist erklärte, dass die Behörde sich nach dem dreimaligen Anruf zur Anzeige entschlossen habe. „Es ist völlig ausgeschlossen, dass ein Anrufer vom Polizeirevier Bad Saulgau oder Sigmaringen zur Notrufnummer umgeleitet wird“, widersprach er der Erklärung des Beschuldigten. „Man muss die 110 anrufen“, sagte der Beamte. Für die Anklagevertreterin war klar, dass der Mann bewusst den Notruf wählte, was angesichts der kurzen Sprechzeiten kaum Schaden anrichtete. Als Strafmaß forderte sie 15 Tagessätze zu je 15 Euro. Der Verteidiger wies auf die Notsituation seines Mandanten hin, der eine Konfrontation mit dem Mitbewohner vermeiden und sich daher an die Polizeireviere gewandt hatte. „Das war kein Missbrauch“, forderte er einen Freispruch.

100 Euro Geldstrafe

Das erste Gespräch habe sie nicht als missbräuchlichen Notruf gewertet, erklärte Richterin Selig in ihrer Urteilsbegründung, aber beim zweiten und dritten Anruf hätte dem Beschuldigten die Situation bewusst sein müssen. Erschwerend komme hinzu, dass dieser noch unter Bewährung stehe. Letztlich verurteilte sie ihn zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je fünf Euro sowie den Verfahrenskosten, wobei Ratenzahlung möglich ist.