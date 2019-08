Bürgerbüro und Stadtbücherei gehören heute in Pfullendorf zu den meistgenutzten städtischen Einrichtungen. Doch das war nicht immer so, die Gebäude wurden in den 70er Jahren noch ganz anders genutzt.

Kann man in einer ehemaligen Turnhalle sein Auto zulassen? Oder im Feuerwehrhaus Bücher ausleihen? Was sich etwas skurril anhört, das machen an den Werktagen in Pfullendorf tatsächlich ganz viele Menschen. Denn wo heute die Zulassungsstelle am