„Wir sind die Weltmeister der Spülkasten-Fertigung“, sagte am Montag Robert Lernbecher, Chef des Pfullendorfer Standorts des Sanitärtechnikkonzerns Geberit. Es sagte dies im Rahmen der Präsentation der neuen, 14 Millionen Euro teuren Produktionshalle. Am Standort in der Linzgaustadt wird ein gutes Drittel des Konzern-Umsatzes erwirtschaftet. Darauf hatte Martin Ziegler, Mitglied der Konzernleitung, am Montag hingewiesen. Und in diesem Zusammenhang hatte er die besondere Bedeutung des Pfullendorfer Werks innerhalb des Verbundes der Produktionsstätten von Geberit unterstrichen. Am Standort Pfullendorf ist auch das mit Abstand größte Logistikzentrum des Schweizer Konzerns angesiedelt.

In der Weltliga will Geberit auch weiter mitmischen. Doch das börsennotierte Unternehmen weist in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung darauf hin, dass es in diesem Jahr anspruchsvoller werde, die für dieses Jahr gesetzten Ziele zu erreichen. Allerdings ist die Geberit-Gruppe nach eigenen Angaben erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal um 0,9 Prozent auf 830 Millionen Schweizer Franken. Bereinigt um Währungseffekte belaufe sich das Plus auf 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr führten nach Angaben von Geberit ein anspruchsvolles, jedoch insgesamt betrachtet positives Umfeld in der Bauindustrie, „vor allem aber eine erfolgreiche Marktbearbeitung durch Geberit zu diesem erfreulichen Umsatzwachstum.“ Bei den Produktbereichen stieg der Umsatz in lokalen Währungen bei den Installations- und Spülsystemen um fünf Prozent – diese Produkte werden vor allem in Pfullendorf hergestellt. Bei den Rohrleitungssystemen gab es ein Plus von 7,5 Prozent. Der Umsatz bei Badezimmersystemen war mit minus 1,6 Prozent leicht rückläufig.

Das laufende Geschäftsjahr werde angesichts der schwächer werdenden Baukonjunktur in einzelnen Märkten anspruchsvoll, wie der Konzern am Donnerstag weiter mitteilt. In Europa wird die Baukonjunktur von Geberit insgesamt weiterhin positiv beurteilt. In Deutschland dürfte das Wachstumspotenzial trotz gesunder Nachfrage aufgrund der limitierten Installationskapazitäten eingeschränkt bleiben. In Österreich und den Benelux-Ländern zeige sich ein positives Marktumfeld. In Frankreich wird ein stagnierendes Marktumfeld erwartet. Der Bausektor in der Schweiz dürfte sich leicht rückläufig entwickeln. In den nordischen Ländern wird ein gemischtes Bild der einzelnen Länder und bestenfalls ein stagnierender Markt vorhergesehen. In Osteuropa sieht Geberit vor allem positive Impulse in Polen. Während in Großbritannien aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit eine rückläufige Entwicklung zu erwarten ist. In Nordamerika werden im für das Geberit-Geschäft in den USA wichtigen institutionellen Bausektor eine moderate Erholung und im Wohnungsbau ein Rückgang vorhergesagt. In der Region Fernost/Pazifik dürfte sich der chinesische Wohnungsbau weiterhin positiv entwickeln. In Australien wird ein Rückgang der Bauindustrie erwartet, während die Situation in Indien positiv eingeschätzt wird. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen steigende Preise für Rohmaterial. Dennoch ist es das Ziel von Geberit, weitere Marktanteile zu gewinnen.