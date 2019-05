Für die Verantwortlichen des Sanitärtechnikkonzerns Geberit ist der Produktionsstandort in Pfullendorf ein für den wirtschaftlichen Erfolg des Schweizer Unternehmens bedeutender. Dies betonte Konzernchef Christian Buhl am Montag, als eine neue Produktionshalle am Standort in der Linzgaustadt offiziell in Betrieb genommen wurde. In diese Halle investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 14 Millionen Euro. Neun Millionen Euro kostete der Bau der Halle, fünf Millionen Euro wurden für die technischen Einrichtungen dieser hoch automatisierten Anlage investiert. Robert Lernbecher, Chef des Pfullendorfer Standorts, betonte in seiner Rede, dass ungeachtet des hohen Automatisierungsgrades weiterhin Menschen nötig seien, um eine möglichst reibungslose Herstellung der Geberit-Produkte zu gewährleisten. Er hat den Hallenneubau mit angestoßen.

Andrea Eiselt baut in der neuen Produktionshalle des Sanitärtechnikherstellers Geberit am Standort Pfullendorf ein Heizungsmodul in einen Toilettensitz ein. | Bild: Manfred Deterle-Jöchle

In der neuen Produktionshalle arbeiten zurzeit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Technikchef Ralf Mösle in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte. Er wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass in den vergangenen Monaten am Pfullendorfer Standort ständig neue Mitarbeiter eingestellt worden seien. Rund 100 seien es in den vergangenen 24 Monaten gewesen, über alle Bereiche gesehen. Mösle geht davon aus, dass in den kommenden Jahren auch weiteres Personal für den neuen Produktionsbereich eingestellt werde.

Die Prognosen für die Auslastung der neuen Halle sind auf Wachstum ausgelegt. Diese Halle wurde unter anderem wegen der stetig steigenden Nachfrage nach Unterputz-Spülkästen gebaut. Um die hohe Zahl an Aufträgen abarbeiten zu können, sei zusätzliche Produktionsfläche im Werk notwendig gewesen. Durch die Übernahme des Unternehmens Sanitec im Jahr 2015 hat Geberit seine Präsenz in den europäischen Märkten verstärkt, was zu weiterem Wachstum im Bereich der Unterputz-Lösungen führte, wie das Unternehmen angibt. „Die gesunde Nachfrage ist ein wesentlicher Grund für den Produktionsausbau“, erklärt Christian Buhl die Ausgangslage für den im Juli 2017 begonnenen Neubau der Halle.

Schlüssel-Übergabe für die neue Produktionshalle des Geberit-Werks in Pfullendorf: Unser Bild zeigt (von links) Peter Jahny (IHK), Martin Ziegler, Michael Reinhard, Ralf Mösle, Christian Buhl, Markus Heim, Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler, Landrätin Stefanie Bürkle und Robert Lernbecher. Bild: Geberit | Bild: Rene Lamb Fotodesign GmbH

In den vergangenen Jahren sei es immer wieder gelungen, die Produktion zu erhöhen, ohne bauen zu müssen, wie Lernbecher schilderte. Doch jetzt sei es nicht mehr möglich gewesen, im Bestand zu erweitern. Zum anderen soll auch die eigene Produktion von Toiletten-Sitzen und -deckeln weiteres Wachstum bringen. Auch diese Sanitärprodukte werden in der neuen Halle hergestellt. Gestartet wurde diese neue Produktlinie 2017. WC-Deckel wurden davor aus China importiert, wie Markus Heim während eines Rundgangs durch die neue Halle den Besuchern schilderte. Er verantwortet die dortige Produktion.

Sowohl Landrätin Stefanie Bürkle wie Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler würdigten am Montag in ihren Reden die Millionen-Investition von Geberit am Standort Pfullendorf, die Arbeitsplätze sichere und schaffe. Beide Kommunalpolitiker sagten, die Zusammenarbeit mit Geberit sei stets reibungslos. Betriebsratschef Michael Fox lobte gegenüber dem SÜDKURIER die hellen Arbeitsplätze in der neuen Halle. Noch nicht ganz zufrieden ist er mit der Gestaltung des Pausenbereichs. Die Unternehmensleitung habe zugesagt, diesen zu verbessern. Fox ist eine klare räumliche Trennung dieses Bereichs zu den Arbeitsplätzen wichtig.

