Pfullendorf 700 Gläubige feiern Weihe von Pfarrer Issa Gharib zum Dekan

Der 66-jährige Issa Gharib ist seit 23 Jahren Pfarrer der syrisch-orthodoxen Gemeinde in Pfullendorf, zu der auch Konstanz und Lahr gehören. Jetzt wurde Gharib bei einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St.¦Jakobus in Pfullendorf zum Dekan geweiht. Eigens dazu war Bischof Mor Klewis Daniel Gevriye aus Beirut im Libanon angereist