von Manfred Dieterle-Jöchle

Mit einem bislang einmaligen Gründerwettbewerb unternahm die Stadt 2019 den Versuch, potenziellen Geschäftsleuten die Umsetzung ihrer Ideen zu ermöglichen und die innerstädtischen Leerstände zu beseitigen. Das Marketingkonzept „Ich lebe hier. Ich kaufe hier“ rundete das Innenstadtkonzept ab, für das die Kommune im November den Stadtmarketingpreis des Handelsverbandes Baden-Württemberg erhielt. Prämiert wurde auch die „Räuberbahn“ mit dem Innovationspreis der Tourismuswirtschaft.

Der Imbiss am Stadtgarten wurde am 1. März überfallen. | Bild: Siegfried Volk

Für Aufregung sorgte im März der missglückte Raubüberfall auf den Stadtgartenimbiss, bei dem die zwei Täter in die Flucht geschlagen und ein 19-Jähriger gefasst werden konnte. Seinem Komplizen gelang die Flucht, aber nach einigen Wochen stellte er sich der Polizei, die einen dritten Mittäter ermittelte. Im November wurde das Trio vom Landgericht Hechingen zu Bewährungsstrafen verurteilt.

American Football zum Jubiläum

Der SC Pfullendorf feierte sein 100-jähriges Bestehen und ein Höhepunkt war das erste American-Football-Spiel in Pfullendorf. In der Geberit-Arena traf im April der Bundesligist Ravensburg Razorbacks vor rund 3000 Besuchern auf ein Team der Bundeswehrhochschule Hamburg.

Am ersten American-Football-Spiel in Pfullendorf war die Bundeswehr beteiligt. | Bild: Volk, Siegfried

Erneut investierte die Firma Geberit am Standort Pfullendorf, wo rund 1500 Beschäftigte arbeiten, etliche Millionen Euro. Am 29. April wurde das 14 Millionen Euro teure neue Produktionsgebäude offiziell eingeweiht.

Pfullendorf Bürgermeister mahnt Bau des dritten Abschnitts der Umgehung von Pfullendorf an Das könnte Sie auch interessieren

Am 2. Mai rollten die Bagger an, um mit dem Bau des 2,8 Kilometer langen zweiten Bauabschnitts der Umgehungsstraße zu beginnen. Die neue Trasse wird in zwei Abschnitten realisiert, was bis Herbst 2020 dauern wird und rund acht Millionen Euro kostet.

Tausende Besucher strömten zum „Tag der Bundeswehr“ am 16. Juni in die Staufer-Kaserne. | Bild: Siegfried Volk

Den größten Besucheransturm im Jahr 2019 verzeichnete die „Staufer-Kaserne“ beim „Tag der Bundeswehr„ am 16. Juni. Die Verantwortlichen zählten über 10 000 Neugierige. Zwei Dutzend Friedensaktivisten nutzten das Forum zum friedlichen Protest gegen die Streitkräfte.