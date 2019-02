Zwangsvollstreckung bislang ohne Erfolg

Vor zwei Jahren hat sich der Förderverein „Rancho Santa Fe“ per Mitgliederentscheid aufgelöst, und dennoch musste Walter Rapp, einer von drei bestellten Liquidatoren, zum zweiten Mal eine Jahreshauptversammlung einberufen. Denn die endgültige Löschung des Vereins verzögert sich. Grund sind die juristischen Auseinandersetzungen mit dem Ex-Vorsitzenden, der der Untreue bezichtigt wird und vom Landgericht Hechingen schon vor einem Jahr zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt wurde. „Der Verein hat zwar Recht bekommen, aber bis heute kein Geld“, bilanzierte Rapp den Sachstand, denn das eingeleitete Zwangsvollstreckungsverfahren läuft noch. Der konkret nachweisbare Schaden wird auf rund 40 000 Euro beziffert, wobei die Gesamtsumme bei 60 000 Euro liegen dürfte, erläuterte Walter Rapp einem Dutzend Vereinsmitgliedern, die ins Gasthaus „Hirschen“ nach Straß zur Hauptversammlung gekommen waren.

Dem Verein droht noch die Insolvenz

So habe der Ex-Vorsitzende und Gründungsmitglied satzungswidrig Geldentnahmen als Ehrenamtspauschalen deklariert. Ohne Vorstandsbeschluss hat dieser auch einen Anhänger gekauft und trotz mehrfacher Aufforderungen nicht herausgegeben. Erst auf richterliche Anordnung wurde der technisch desolate Anhänger im Sommer 2018 ausgehändigt, sodass der Verkaufserlös weit unter den Anschaffungskosten lag. "Allein in dieser Sache entstanden Anwalts- und Gerichtskosten von 3474 Euro", bilanzierte Rapp. Die Kosten der juristischen Auseinandersetzung belasten die Vereinskasse enorm, und es sind nur noch 5800 Euro übrig. So hoffen die Mitglieder, dass eine andere Sache gut ausgeht. Ohne Wissen seiner Kollegen hatte der Ex-Vorsitzende bei einem Privatmann für den Verein ein Darlehen über 5000 Euro aufgenommen. Der Mann ist verstorben und dessen Erben fordern nun inklusive Zinsen 5975 Euro, was die liquiden Mittel überschreiten würde, sodass man noch Insolvenz anmelden müsste.

Ex-Vorsitzender verweigert jeglichen Kontakt

"Durch Veruntreuung und Misswirtschaft hat er den Förderverein um über 60 000 Euro geschädigt", stellte Walter Rapp klar. Hinzu komme die Rufschädigung, nachdem man über viele Jahre sehr erfolgreich Hilfsprojekte in Honduras unterstützte. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER verhehlen Rapp und seine Mitstreiter ihre Enttäuschung über das Verhalten des einstigen Vereinskollegen nicht, der sich jeglicher Kontaktaufnahme verweigerte.