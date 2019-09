von Robert Reschke

Der diesjährige Flugsporttag am Sonntag in Pfullendorf musste wegen der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt werden. „Dabei wäre der Regen nicht das eigentliche Problem gewesen, sondern die schlechten Sichtverhältnisse“, erläuterte Markus Schatz die Absage der Veranstaltung. Wie der Vorsitzende des Flugsportvereins weiter erklärte, fliegen die Motorflieger und -segler auf Sicht. Sie müssen aber eine Mindesthöhe von 300 Metern einhalten. Jedoch hätten die tief hängenden Wolken eine gute Sicht unmöglich gemacht. „Dies wäre natürlich eine sicherheitskritische Situation für die Flieger und deshalb blieb uns gar keine andere Möglichkeit als die Veranstaltung schweren Herzens um 13 Uhr endgültig abzusagen.

So viele Gäste wie im vergangenen Jahr, hatten sich die Verantwortlichen vom Flugsportverein auch am Sonntag gewünscht. Doch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung.Nun hofft man auf das kommende Jahr. Bild: Robert Reschke

Zumal auch nur ganz vereinzelte Gäste den Weg zum Flugplatz gefunden hatten“, bedauerte Schatz. Solange hatte man, wenn auch nur geringe Hoffnung, dass vielleicht das Wetter sich bessern könnte. Die rund 40 Helfer hatten dafür während des Wartens bei den vielen selbst gebackenen Kuchen, Torten und Kaffee die große Auswahl. Da wurden auch die aktuellsten Wetter-Apps auf den Smartphones vergeblich bemüht, eine günstigere Wetterprognose zu prophezeien. Andere Helfer zogen es vor, das reichhaltige Angebot der Spiele, die ja eigentlich für die kleinen Besucher gedacht waren, selbst mal auszuprobieren. Da wurde auf die Dosen geworfen oder die ein oder andere Dame hatte dann auch schon mal das Strickzeug parat.

Der Flugsporttag in Pfullendorf musste wegen der schlechten Witterung abgesagt werden. Sicherheit geht vor. Bild: Robert Reschke

„Einen Ersatztermin wird es für diese Veranstaltung nicht geben“, stellte der Vorsitzende fest. Das sei besonders schade für den Verein, da dieser Flugsporttag doch bisher immer eine gute Werbung gewesen sei. Gerade in den beiden vergangenen Jahren seien dadurch vor allem einige jüngere neue Mitglieder zu den Pfullendorfern gestoßen.

Vorsitzender Markus Schatz (links) und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Maier bedauern die Absage der Veranstaltung. Bild: Robert Reschke

Da hatten die Ultraleichtflieger am Samstag schon mehr Glück. Zwar waren auch da die Witterungsbedingungen nicht sehr günstig, aber die Wolken machten unter 400 Metern keine Probleme. Und so flogen dann trotzdem zehn Ultraleichtflieger aus Binningen, Leipheim und Konstanz den Pfullendorfer Flugplatz an. „Bei besserem Wetter wären sicherlich 30 bis 40 Flieger gekommen“, meinte dazu Erwin Bosch, der für diese Sparte zuständig ist. „Obwohl es kalt und nass war, hatten wir unseren Spaß.“ Da wurden Drachenflieger hochgeschleppt und einen Elektro-Hänge-Gleiter gab es auch zu bewundern. Jeder der ankommenden Gäste erhielt gratis eine echte Schweizer Cervelat, die dann später am großen Lagerfeuer selbst gegrillt werden konnte. Eigentlich war ein Zeltlager unter den Flugzeugflügeln geplant, aber die Kälte und Nässe veranlasste die Gäste den Restabend dann doch in die Halle zu verlegen. Bei selbst gemachter Jazzmusik wurde es dennoch ein gemütlicher Abend. Wegen der guten Resonanz überlegt der Verein, diesen Event im nächsten Jahr noch etwas zu erweitern.

In der Vereinsgasstätte warteten einige der Helfer und Ultraleichtflieger-Piloten und hofften noch auf Wetterbesserung. Bild: Robert Reschke